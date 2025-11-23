28ο Forum Ανάπτυξης: ΙΤΥΕ «Διόφαντος»- Καινοτομία και Εκπαίδευση στην Υπηρεσία της Κοινωνίας

Στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης, αναδείχτηκε ο πολυδιάστατος ρόλος του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», το οποίο συμπληρώνει 40 χρόνια ενεργής παρουσίας στην εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνία. Tην εκδήλωση συντόνισε ο Καθηγητής Δημήτριος Σερπάνος, Πρόεδρος του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ο οποίος τόνισε τη σημασία της συνεχούς υποστήριξης της καινοτομίας και της εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία.

Τοπικά και περιφερειακά έργα

Ο Καθηγητής Γιάννης Γαροφαλάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας «WebUbiDat», παρουσίασε έργα που έχουν εφαρμογή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως η εφαρμογή για τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Αττική. Επιπλέον, τόνισε τη συμβολή του ΙΤΥΕ σε προηγμένες λύσεις τηλεματικής για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια – Έργο CADMUS

Ο Καθηγητής Ιωάννης Σταματίου παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο CADMUS, που αντιμετωπίζει την έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το έργο παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης μέσω εξειδικευμένων πλατφορμών, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης για την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων.

Καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού

Ο Δρ. Βαγγέλης Καπούλας παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr, που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2024. Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί 4.931 προσωπικοί λογαριασμοί (4.544 γονείς/κηδεμόνες, 387 μαθητές/τριες) και έχουν υποβληθεί 1.694 αναφορές περιστατικών (1.585 από γονείς/κηδεμόνες και 109 από

αθητές/τριες).

Κέντρα Καινοτομίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Η Μαρία Γιαννίση παρουσίασε τα Κέντρα Καινοτομίας, με στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας στη σχολική πράξη. Τα κέντρα διαθέτουν:

-Χώρους Εκτεταμένης Πραγματικότητας

-Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

-Ρομποτική και Κατασκευές

-Χώρους παρουσίασης προσαρμοσμένους σε σενάρια STEM

Το ΙΤΥΕ αναλαμβάνει τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και ανανέωση του εξοπλισμού, ώστε τα Κέντρα να λειτουργούν ενεργά και όχι απλά ως χώροι επίδειξης. Στην Πάτρα, η λειτουργία του Κέντρου αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά εντός του 2025.