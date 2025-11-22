Τιμή και αριστεία στο Ναό του Αποστόλου Ανδρέου: Ο Εσπερινός των Αχαιών Αγίων- ΦΩΤΟ

Με μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη τελέστηκε το Σάββατο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός προς τιμήν των Αχαιών Αγίων στην Πάτρα, στο Ιερό Προπύλαιο του Ναού του Αποστόλου Ανδρέου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, ενώ τιμήθηκαν οι αριστεύσαντες των Λυκείων της πόλης και τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο να αναδεικνύει τη σημασία της αριστείας, της προσφοράς και της οικογενειακής αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Πατρών, αναφέρει: " Τὸ Σάββατο καὶ ἡ Κυριακὴ πρὸ τ ῆς Ἑορτῆς τοῦἈποστόλου Ἀνδρέου εἶναι ἡμέρες ἀφιερωμένεςστοὺς Ἁγίους τῆς Ἀχαΐας, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἀπὸ τοῦ Ἀποστόλ ου Ἀνδρέου, δηλαδή, μέχρι τῶνἐσχάτων, εὐαρέστησαν Θεῷ καὶ πρεσβεύουν ὑπέρτῆς Πατ ραχαΐας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

Τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευμα στὰ πρόπυλα τοῦμεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἈποστόλουἈνδρέου ἔγι νε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομο καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτση ς κ. Χρύσανθο, ἡ ὑποδοχὴ τῶνἹερῶν Λειψάνων, τ ῆς Ἁγίας ΜεγαλομάρτυροςΕἰρήνης , τοῦ Ὁσίου Ἰωακεὶμ καὶ τοῦ Ὁσ ίουΓερβασίου.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Μέγας Π ανηγυρικὸςἙσπερινός, ὁ ὁποῖος κατ’ ἔτος ἀφιεροῦται στοὺςἘκπαιδευτικοὺς πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπευθύνθηκε ὁ Σεβασμιώ τατος μὲ θερμὰ λόγια, εὐχαριστ ήσας γιὰτὴν προσφορά τους στὴν Παιδεία καὶ στὴν Κοινωνία μας.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἱεράρχης προσέφερε ἀπὸ μία Εἰκόνα τοῦ Ἁ γίου Ἀνδρέου, τιμητικὲς διακρίσεις καὶὑλικὴ ἐνίσχυση σ τοὺς πρώτους των πρωτευσάντων, ἀπὸ τὰ Λύκεια τῶ ν Πατρῶν στὶς ἐξετάσεις στὰἈνώ τατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τῶνπνευματικῶν ἀγώνων, τ ῆς μελέτης ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴνσημ ασία της ἀριστείας, ἐπαίνεσε τοὺς πρώτους τῶνπρώτων εἰσαχθέντας στὰ Πανεπιστήμια, ὡς καὶ τοὺςΓ ονεῖς καὶ Διδασκάλους καὶ Καθη γητάς των.

Μετὰ ταῦτα ὁ Σεβασμιώτατος, προσέφερε ἀπὸμίαν Εἰκόνα τοῦ Ἀ ποστόλου Ἀνδρέου καὶ τὴν ὑλικὴ νἐπιβράβευση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στὰ παιδιὰτῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν Πατρῶν καὶΠεριχώρων, ποὺ ἀρίστευσαν σ τὶς ΕἰσαγωγικὲςἘξετάσεις στὰ Ἀ νώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα. Ὁ Μητροπολίτης, ἐξέφρασε τὸν δίκ αιον ἔπαινο καὶ τὴεὐαρέσκεια σ τοὺς πολυτέκνους Γονεῖς, τοὺς ὁποίουςἐχαρακτήρισε ἥρωες τῆς Πατρίδος μας γενικότερα. Μίλησε μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τὰ π αιδιὰ τῶνπολυτέκνων ποὺ ἀρίστε υσαν στὶς Ἐξετάσεις γιὰ τὰΑ.Ε. Ι., ἐνῷ δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφε ρθῇ καὶ στὸδημογραφικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο εἶναι μέγιστο θέμα γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ πρέπει ἡ Πολιτεία νὰ τὸἀντιμετωπίση μὲ μεγάλη ὑπευθυνότητα λαμβάνοντας μέτρα ὑπὲρ τῶν Πολυτέκνων καὶ δίνοντας δυνατότητες καὶ εὐεργατήματα, ὥστε οἱ Γονεῖς νὰἀντιμετωπίζου ν τὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀνάγκε ς τὶςκαθημερινές, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω, γιὰ τὴν ἀνατροφή".