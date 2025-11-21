Δήμος Πατρέων: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων»

Η Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Αγροτικών Ομοσπονδιών της περιοχής.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει τον αγώνα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας,της Αχαΐας και της Ηλείας, που το Σάββατο 22 Νοέμβρη στις 7.00μμ οργανώνουν κοινό συλλαλητήριο στην Πλατεία Γεωργίου, κλιμακώνοντας τη δράση και τον αγώνα για την επιβίωσή τους.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά αγροτών και κτηνοτρόφων για:

-Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων από όλες τις ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό), με αναπλήρωση του χαμένου εισόδημά τους από το κράτος.

-Να προχωρήσει δωρεάν και με ευθύνη του κράτους ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά και όλες τις ζωονόσους.

-Άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

-Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών.

-Ειδικά για τους πυρόπληκτους: αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών, πλήρη αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, στελέχωση των πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών.