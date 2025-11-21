Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς του ζευγαριού που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια- Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος

Ένας αγώνας δρόμου για τη σωτηρία δύο ανθρώπων έχει ξεκινήσει. Το ζευγάρι από το Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών, μια πράξη, που παραλίγο να αποβεί μοιραία.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, στήνεται «γέφυρα ζωής» για τη μεταφορά του στην Ιταλία, εν αναμονή των μοσχευμάτων.

Το ζευγάρι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και από εκεί με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας C-130 στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Στη συνέχεια, θα μεταφερθεί στην Ιταλία, σε δύο νοσοκομεία στη Ρώμη και στην Πίζα.

Η βόλτα στο βουνό για τη συλλογή μανιταριών έμελλε να μετατραπεί σε εφιάλτη. Το ζευγάρι μάζεψε τα μανιτάρια και όταν επέστρεψε σπίτι, τα κατανάλωσε. Λίγη ώρα αργότερα, ξεκίνησαν αφόρητοι πόνοι και μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Έδεσσας.

Ώρες αγωνίας για την έκβαση της υγείας του ζευγαριού περνούν συγγενείς και φίλοι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα μοσχεύματα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Ωστόσο, κρίθηκε απολύτως απαραίτητο το ζευγάρι να βρίσκεται στην Ιταλία, ώστε, μόλις βρεθούν τα συμβατά όργανα, να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη σωτήρια μεταμόσχευση.