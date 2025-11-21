Εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ την Κυριακή- Πόσοι ψηφίζουν- Πού θα στηθούν κάλπες στην Αχαΐα

Εσωκομματικές κάλπες στήνει η ΝΔ και στην Αχαΐα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες στον νομό οι εγγραφές άγγιξαν τις 18.000.

Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε διά ζώσης.

Τα εκλογικά κέντρα στην Αχαΐα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την Γραμματεία Οργανωτικού είναι:

1. Κέντρου Πόλεως Πάτρας, Στρούμπειο, 2ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Μαιζώνος 26, όπου θα λειτουργήσουν 4 εκλογικά τμήματα για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

2. Βορείου Τομέα Πάτρας, 34ο Δημοτικό Σχολείο-Ανθούπολη, έναντι Τροχαίας Πατρών, όπου θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά τμήματα.

3. Νοτίου Τομέα Πάτρας, 5ο Γυμνάσιο Πατρών (πλατεία Μαρούδα, Μαραγκοπουλου 1), όπου θα λειτουργήσουν 3 εκλογικά τμήματα.

4. Ερυμάνθου: Δημαρχείο Ερυμάνθου στην Χαλανδρίτσα (1 εκλογικό τμήμα).

5. Δυτικής Αχαΐας: Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας, όπου θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά τμήματα.

6. Καλάβρυτα: (ΚΕΠ, οδός Αγίου Αλεξίου 35), όπου θα λειτουργήσει ένα εκλογικό τμήμα.

7. Κλειτορία: ΚΕΠ Κλειτορίας (κεντρική πλατεία), όπου θα λειτουργήσει ένα εκλογικό τμήμα.

8.Αιγιαλείας: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αιγιαλείας «Αλέκος Μέγαρης», όπου θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά τμήματα.

Οι ψηφοφόροι θα λαμβάνουν τρία διαφορετικά ψηφοδέλτια, το καθένα με ξεχωριστό χρώμα για εύκολη διάκριση.

Το ψηφοδέλτιο της ΔΕΕΠ θα είναι ενιαίο: στην κορυφή θα εμφανίζονται οι υποψήφιοι για την προεδρία και από κάτω όλα τα υποψήφια μέλη.

Το δεύτερο ψηφοδέλτιο θα χρησιμοποιείται για την εκλογή του προέδρου και των μελών των ΔΗΜ.ΤΟ., ενώ το τρίτο θα αφορά την ανάδειξη των συνέδρων.



Συνολικά, οι Αχαιοί που ρίχνονται στη «μάχη» του σταυρού, είτε για τις ΔΗΜ.ΤΟ., είτε για τη ΔΕΕΠ, είτε για την εκλογή τους ως σύνεδροι, ανέρχονται σε 267.



Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Γραμματείας Οργανωτικού, η σταυροδοσία για το Δ.Σ. της ΔΕΕΠ και τις ΔΗΜ.ΤΟ. έχει ως εξής:

(Σε παρένθεση αναγράφεται ο αριθμός των εκλεγομένων μελών).

-ΔΕΕΠ Αχαΐας: 5 (15)

-ΔΗΜΤΟ Αιγιαλείας: 4 (13)

-ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων: 3 (9)

-Βορείου Τομέα Πάτρας: 3 (11)

-Κέντρου Πόλεως Πατρών: 5 (15)

-Νοτίου Τομέα Πάτρας: 3 (11)

-ΔΗΜΤΟ Ερυμάνθου: 2 (7)

-ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας: 3 (9)

Στο ψηφοδέλτιο για τους συνέδρους μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και οκτώ σταυροί.