Μεσολόγγι: Σύλληψη δύο 14χρονων για επίθεση σε 15χρονο

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 14 ετών, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στο Μεσολόγγι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις αρχές, χθες το πρωί οι δύο 14χρονοι μετέβησαν σε σχολικό χώρο όπου φοιτούσε 15χρονος μαθητής και τον γρονθοκόπησαν από κοινού στο πρόσωπο, προκαλώντας του εμφανείς σωματικές βλάβες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανηλίκων και των γονέων τους θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου). Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τον 15χρονο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.