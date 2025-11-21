Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ληστείας σε περίπτερο

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας η απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε πρόσφατα στη Ναύπακτο, με θύμα ιδιοκτήτρια περιπτέρου.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας.

Το περιστατικό συνέβη στις 16 Νοεμβρίου 2025, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγισε περίπτερο και, υπό την απειλή όπλου, προσπάθησε να αρπάξει χρήματα από την ιδιοκτήτρια. Η γυναίκα αντέδρασε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραπεί σε φυγή χωρίς να ολοκληρώσει τη ληστεία.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη ταυτοποίηση του κατηγορούμενου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι και μικροποσότητα κάνναβης. Στο πλαίσιο αυτό, ο άνδρας συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.