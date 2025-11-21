Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

To πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας, μια επίσημη τελετή την οποία συνόδευσε το άγημα της Προεδρικής Φρουράς, με αφορμή την Ημέρα προς τιμήν των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Τμήμα Μουσικής του Πυροσβεστικού Σώματος, έπαιξε το εμβατήριο και ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.