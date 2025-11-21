Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Δείτε βιντεο
To πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας, μια επίσημη τελετή την οποία συνόδευσε το άγημα της Προεδρικής Φρουράς, με αφορμή την Ημέρα προς τιμήν των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το Τμήμα Μουσικής του Πυροσβεστικού Σώματος, έπαιξε το εμβατήριο και ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
Το «παρών» στην Ακρόπολη έδωσαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης, συνοδευόμενους από τους αρχηγούς ΓΕΣ και ΓΕΝ.
Στις 11 το πρωί θα γίνει επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στις 11:40 κατατεθούν στεφάνια στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Αμέσως μετά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβεί στον σταθμό του Μετρό του Συντάγματος, όπου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων, διεξάγονται εκδηλώσεις στη διακλαδική Έκθεση.
