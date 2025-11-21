38 Αγρινιώτες καταδικάστηκαν για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα βοσκοτόπια στα Κύθηρα

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου κάθισαν 38 παραγωγοί από την περιοχή του δήμου Αγρινίου και συγκεκριμένα από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Στράτου, που κατηγορήθηκαν για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς επίσης και για πλαστογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία υπόθεση που απασχολεί την Ελληνική Δικαιοσύνη πολύ πριν ξεκινήσει την έρευνά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με επικεφαλής στη Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή πολύ πριν ξεσπάσει το λεγόμενο «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», που απασχολεί εσχάτως την ελληνική κοινωνία, καθώς το επίδικο ήταν οι δηλώσεις των εν λόγω παραγωγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2018 και το 2019.

Πρόκειται για την υπόθεση περίπου 15.000 στρεμμάτων στα Κύθηρα -που δηλώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως βοσκοτόπια- και για τα οποία οι συγκεκριμένοι παραγωγοί (αρκετοί εξ’ αυτών από τη Λεπενού) είχαν εμφανίσει μισθωτήρια συμβόλαια, σύμφωνα με τα οποία εκμίσθωναν τις εκτάσεις αυτές από την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αιγιάλεια. Ωστόσο από το διασταυρωτικό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε στη συνέχεια πως τα συγκεκριμένα μισθωτήρια συμβόλαια ήταν πλαστά, καθώς η εν λόγω Μονή δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στα Κύθηρα! Μάλιστα από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας είχε γίνει γνωστό ότι μετά τον οικονομικό έλεγχο που έγινε από ορκωτό λογιστή, διαπιστώθηκε πως η Μονή ουδέποτε κατείχε κτηματική περιουσία στα Κύθηρα, ώστε να την εκμισθώσει.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι βάση της τεχνικής λύσης, που εφαρμόστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι τέτοιο (η δήλωση βοσκοτόπων σε άλλη περιοχή) όσο κι αν φαίνεται παράλογο, δεν ήταν παράνομο. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση η παρανομία, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, φαίνεται να ξεκινά από την πλαστογράφηση των μισθωτηρίων συμβολαίων, η οποία μάλιστα είναι και εξόφθαλμη από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι η Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αιγιάλεια δεν διαθέτει καν ακίνητη περιουσία στα Κύθηρα.

Ένας καταδικάστηκε για κατάρτιση πλαστών εγγράφων

Η συγκεκριμένη όμως υπόθεση παρουσιάζειεπιπλέ ον την ιδιαιτερότητα αρκετοί από τους κατηγορούμενους αυτής της υπόθεσης να έχουν στραφεί νομικά κατά ενός συγκεκριμένου εκ των συγκατηγορουμένων τους, καταγγέλλοντας ότι εκείνος τους εφοδίασε με τα επίμαχα μισθωτήρια συμβόλαια για τα βοσκοτόπια στα Κύθηρα, για να μπορέσουν στη συνέχεια να εισπράξουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Δικαστήριο έκρινε πλην ενός αθώους τους κατηγορούμενους για την πράξη της κατάρτισης πλαστών εγγράφων και παράλληλα κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας τους έκρινε ένοχους για χρήση πλαστού εγγράφου. Εν ολίγοις δηλαδή το Δικαστήριο έκρινε ότι οι παραγωγοί γνώριζαν ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια ήταν πλαστά, αλλά έκαναν χρήση τους στις δηλώσεις τους για τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άπαντες ένοχοι για απάτη

Όσον αφορά το αδίκημα της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκαν άπαντες οι κατηγορούμενοιένοχοι. Ωστόσο το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό του συνηγόρου της μεγάλης μερίδας των κατηγορουμένων, Χρήστου Τσιμπούκη και ως προς αυτό δικάστηκαν με βάση τον κατηργημένο σήμερα νόμο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διακρίνει την απάτη σε βασική και «προνομιούχο», δηλαδή την ηπιότερη μορφή απάτης για ποσά που δεν ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ.

Μάλιστα ορισμένοι από τους κατηγορούμενους παραγωγούς κρίθηκαν ένοχοι όχι για απάτη, αλλά για απόπειρα απάτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το 2019 δεν εισέπραξαν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ήταν ήδη μπλοκαρισμένα τα ΑΦΜ τους από προγενεστέρους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσαν το ζωικό κεφάλαιο.

Εισαγγελική πρόταση για χρηματικές ποινές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση του Εισαγγελέα ήταν στους παραγωγούς να επιβληθούν χρηματικές ποινές από 3.000 έως 5.000 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και όχι υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ εν είδει δηλαδή επιστροφής χρημάτων που ελήφθησαν παράνομα ως επιδοτήσεις.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, δεν έκανε δεκτή την πρόταση αυτή και μάλιστα αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους κατηγορούμενους, με αποτέλεσμα να επιβάλλει κατά περίπτωση ποινές φυλάκισης από 17 έως 28 μήνες με αναστολή.

Η υπόθεση, βέβαια, θα εκδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό από τη Δικαιοσύνη μετά την έφεση των κατηγορούμενων παραγωγών. Και θα συνεχίζει να απασχολεί την Δικαιοσύνη καθώς έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για την καταγγελία των παραγωγών κατά ενός εκ των συγκατηγορουμένων τους, που όπως ισχυρίζονται τους εφοδίασε με τα επίμαχα –πλαστά όπως αποδείχθηκαν- μισθωτήρια συμβόλαια για τα βοσκοτόπια στα Κύθηρα.

