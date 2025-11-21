Τι κερδίζουν και τι χάνουν Κίεβο και Μόσχα από το σχέδιο του Τραμπ

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθώς διέρρευσε στο Nexta, το οποίο επικαλείται τον Ουκρανό βουλευτή Ολέξι Χοντσαρένκο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάζει το Nexta, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία , περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.

Το σχέδιο έχει εδαφικά και στρατιωτικά θέματα καθώς και οικονομικά μέτρα που έχουν στόχο την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της Ρωσίας σε διεθνές επίπεδο.

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα:

Εδαφικά Ζητήματα

-Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως μέρος της Ρωσίας.

-Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς.

-Κάποια εδάφη γίνονται αποστρατικοποιημένες ζώνες ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο.

-Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας.

Στρατιωτικές Συμφωνίες

-Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία.

-Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

-Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ομάδας εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας.

-Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομικά Μέτρα και Ανάπτυξη της Ουκρανίας

-Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

-100 δισεκατομμύρια δολάρια από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

-Η Ευρώπη συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

-Άλλα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτούν κοινά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας.

-Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Τι θα συμβεί με τη Ρωσία

-Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά.

-Επιστρέφει στην G8.

-Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ενέργεια και Ειδικές Εγκαταστάσεις

-Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

-Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Εφαρμογή και Εποπτεία

-Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική.

-Η εποπτεία πραγματοποιείται από το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο διευθύνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

-Οι παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις.

-Με την υπογραφή της συμφωνίας, τίθεται σε εφαρμογή άμεση εκεχειρία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο πλευρών υποχωρούν στις συμφωνημένες θέσεις.