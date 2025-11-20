Οι Starsailor έρχονται για πρώτη φορά στην Πάτρα

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Starsailor έρχονται για 1η φορά στην Πάτρα για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια ύπαρξης τους με ένα live την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στο Royal Theater στην Ακτή Δυμαίων! Μια ακόμη βραδιά γεμάτη συγκίνηση για τα 20 χρόνια του Wave 97.4, αλλά αυτή την φορά με “βρετανική” φινέτσα.

Με την εμβληματική φωνή του James Walsh στο τιμόνι, οι Starsailor έγιναν γνωστοί στις αρχές των 2000s με κομμάτια όπως τα "Alcoholic", "Good Souls", "Four to the Floor" και "Silence is Easy", κατακτώντας την παγκόσμια indie σκηνή με τη χαρακτηριστική τους μελαγχολία, τις πλούσιες ενορχηστρώσεις και την αυθεντική συναισθηματική δύναμη που τους ξεχωρίζει. Έχοντας επανενωθεί και επανέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, συνεχίζουν να ενθουσιάζουν με τις live εμφανίσεις τους, που ισορροπούν ανάμεσα στη νοσταλγία και την ωριμότητα ενός συγκροτήματος που μεγάλωσε μαζί με το κοινό του.

Στις εμφανίσεις τους, θα παρουσιάσουν ένα best-of setlist από όλες τις φάσεις της πορείας τους, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες μέχρι τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες, σε μια βραδιά για τους ρομαντικούς της britpop, και όσους πιστεύουν ακόμα στη δύναμη των τραγουδιών.

Την συναυλία θα ανοίξει ο Vassilikos.

Vassilikos «The Grand Duet»

Μια ιδέα που γεννήθηκε πριν την καραντίνα και υλοποιήθηκε μετά από αυτή, με όλη την ενέργεια και το πάθος που ακολουθεί τον καιρό της απομόνωσης. O Γιώργος Τριανταφύλλου – το δεύτερο μέλος του Grand Duet – είναι το απόλυτο ταίριασμα σε αυτό το μουσικό σχήμα, ενώ ο υπολογιστής συμπληρώνει σε backing track έναν ήχο γεμάτο, που δημιουργεί την εμπειρία της ολοκληρωμένης μπάντας.

Το set list περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure έτσι όπως τα θυμόμαστε, αλλά και κάποια με αλλαγμένο ήχο σε μια σύγχρονη εκτέλεσή τους. To μουσικό project του Vassilikos «The Grand Duet», που μοιράζεται με τον Γιώργο Τριανταφύλλου είναι μια δυνατή εμπειρία που σε κάνει να θυμηθείς την αυθεντική χαρά του live concert.

Vassilikos: φωνή, κιθάρες, μπάσο, πλήκτρα

Γιώργος Τριανταφύλλου: κιθάρες, πλήκτρα.

STARSAILOR 25th ANNIVERSARY live στην Πάτρα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στο Royal Theater.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Έναρξη Live 21.30.

Γενική είσοδος: 25€

Πόρτα: 30€.