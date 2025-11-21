Μπλόκο στους ηλικιωμένους οδηγούς βάζει ο νέος ΚΟΚ

Αλλαγές στη διαδικασία ανανέωσης της άδειας οδήγησης των ηλικιωμένων πρόκειται να πυροδοτήσουν οι νέες διατάξεις του ΚΟΚ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και του περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων.

Τους ηλικιωμένους πρόκειται να βάλει στο στόχαστρό του ο νέος ΚΟΚ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να βγάλει από τους δρόμους όλους εκείνους τους οδηγούς που αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν την ικανότητα να κινούνται με ασφάλεια με το αυτοκίνητό τους.

Οι αλλαγές θα εστιάζουν στη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών οδήγησης, εισάγοντας ταυτόχρονα την επαναξιολόγηση της ικανότητας ενός ηλικιωμένου οδηγού μετά από ένα τροχαίο ατύχημα.

Σε ό,τι αφορά στις ιατρικές εξετάσεις που υποχρεούται ένας ηλικιωμένος οδηγός να πραγματοποιήσει όταν κσυμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, θα τηρούνται σε ένα άμεσα προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές ψηφιακό αρχείο, στο οποίο μάλιστα θα εμφανίζεται και ο ιατρός ο οποίος έχει προβεί στη γνωμάτευση.

Ταυτόχρονα, στον ψηφιακό φάκελο του οδηγού θα περιλαμβάνεται και το ιατρικό ιστορικό, το οποίο θα αντλείται μέσω του ΗΔΙΚΑ, επιτρέποντας τη διασταύρωση των γνωματεύσεων κατά τη διάρκεια της ανανέωσης της άδειας οδήγησης με τις παθήσεις που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος οδηγός.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αν και εφόσον ένας ηλικιωμένος οδηγός εμπλακεί σε ατύχημα, η ικανότητα και η κατάσταση της υγείας του θα επαναξιολογείται, ενώ θα ελέγχονται και οι ιατρικές γνωματεύσεις κατά την τελευταία διαδικασία ανανέωσης του διπλώματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ψευδείς ή όχι.

Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη δεν θα βαραίνει μόνον τον οδηγό αλλά και τους γιατρούς που για τους δικούς τους λόγους έδωσαν το πράσινο φως για την ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Η αυστηριοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης αδειών οδήγησης απασχολεί όλο τον δυτικό κόσμο, καθώς ο αριθμός των ηλικιωμένων οδηγών στους δρόμους αυξάνεται χωρίς κανείς να μπορεί να γνωρίζει αν διαθέτουν την ικανότητα χειρισμού ενός οχήματος με ασφάλεια.

πηγη carandmotor