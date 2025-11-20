Χειροπέδες σε δύο άνδρες για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης στο Αγρίνιο

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ένα ακόμη αλλοδαπό άνδρα, που αναζητείται για να συλληφθεί, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου στο πλαίσιο

αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ενός συλληφθέντα, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν σε ειδικά διαμορφωμένο

χώρο :

• -1- κιλό και -77- γραμμάρια κάνναβης (φούντες)

• -4- δενδρύλλια κάνναβης,

• -2- λάμπες φωτισμού,-2- μετασχηματιστές, -1- μοτέρ, -1- σπιράλ

αλουμινίου,-1- ανεμιστήρα και

• -2- ηλεκτρονικούς μετρητές υγρασίας- θερμοκρασίας.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος που αναζητείται και ο ένας συλληφθείς χρησιμοποιούσαν την

οικία του έτερου συλληφθέντα ως χώρο καλλιέργειας και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.