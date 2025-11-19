Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 3χρονου που χάθηκε στο δυστύχημα με γουρούνα- «Μακάρι να ήμουν εγώ»

Τι ανέφερε ο 25χρονος θείος
Η τοπική κοινωνία της στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας παραμένει σοκαρισμένη από τον θάνατο ενός 3χρονου παιδιού, το οποίο έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο με γουρούνα, όταν μαζί με τον θείο του έπεσαν σε μάντρα σπιτιού.
Αρχικά, ο 25χρονος θείος υποστήριξε ότι πρόκειται για ατύχημα κατά το οποίο το παιδί χτύπησε στο κεφάλι του στο μπαλκόνι, όμως η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο θάνατος προκλήθηκε από το τροχαίο δυστύχημα με τη γουρούνα.
Παρόλο που αρχικά υποστήριξε διαφορετική εκδοχή, ο 25χρονος θείος τελικά δεν άντεξε και παραδέχθηκε ότι πήγε τον 3χρονο βόλτα με τη γουρούνα, επειδή το παιδί το ζητούσε επίμονα και του είχε μεγάλη αδυναμία.
Στην ομολογία του ανέφερε: «Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου.
Το παιδί, μου ζητούσε επίμονα να βγούμε να παίξουμε με την "γουρούνα", παρόλο που του είπα να πάμε με τα πόδια. Του είχα αδυναμία και δεν του χάλασα χατίρι. Η ‘γουρούνα’, που ανήκει στον πατέρα του παιδιού, ήταν σταθμευμένη έξω από το σπίτι, με το κλειδί επάνω. Τον κρατούσα μπροστά και κινήθηκα με μηδενική ταχύτητα στον κατηφορικό δρόμο. Όταν πέσαμε, δεν ήμασταν ούτε δέκα μέτρα από το σπίτι, από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα άλλο».
Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι κανείς δεν είπε την αλήθεια γιατί πίστευαν ότι το παιδί δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας με μετέφεραν η κοπέλα μου και ο γαμπρός μου και στη συνέχεια πήγα στο νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας".
Έμαθα για τον θάνατο του παιδιού από φιλικό μου πρόσωπο που ήρθε στο νοσοκομείο. Ήμουν σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν είδα ποιος απομάκρυνε την ‘γουρούνα’, δεν είδα ποιος πήγε το παιδί στο νοσοκομείο. Έμαθα όμως ότι ξεκίνησαν για να το πάνε ο παππούς και η γιαγιά στο Κέντρο Υγείας, στην διαδρομή τούς βρήκε το ασθενοφόρο, το πήγαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας και μετά στο Καραμανδάνειο».
