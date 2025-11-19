Αράχωβα: Πώς κινήθηκαν οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα- ΦΩΤΟ

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται ένα κόκκινο SUV με το οποίο οι δολοφόνοι ταξίδεψαν στον Παρνασσό
Τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα φέρονται να συνδέονται και με την απόπειρα δολοφονίας ενός 34χρονου άνδρα τον Σεπτέμβριο.
Στο φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τους τέσσερις δράστες της δολοφονίας του 42χρονου στην Αράχωβα, εμφανίζεται και μια σειρά καρέ που αποτυπώνουν τις κινήσεις τους. Σε κάποια από αυτά φαίνεται ένα κόκκινο SUV, με το οποίο οι δράστες φέρονται να μετέβησαν στον Παρνασσό.
Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφίες του newsit.gr, δολοφόνησαν τον Γιάννη Λάλα σε πολυτελές σαλέ και στη συνέχεια έκαψαν το όχημα για να σβήσουν τα ίχνη τους.
Στις υπόλοιπες φωτογραφίες εμφανίζεται μια μαύρη ΒΜW με την οποία κινούνται δύο από τα μέλη της συμμορίας τον περασμένο Σεπτέμβριο και μάλιστα τη χρησιμοποίησαν κατά την απόπειρα της ανθρωποκτονίας ενός 34χρονο άνδρα στο Παγκράτι. Οι δράστες είχαν πυροβολήσει το θύμα τους και τον τραυμάτισαν ελαφριά στο πόδι.
