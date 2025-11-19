Αράχωβα: Πώς κινήθηκαν οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα- ΦΩΤΟ

Τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα φέρονται να συνδέονται και με την απόπειρα δολοφονίας ενός 34χρονου άνδρα τον Σεπτέμβριο.

Στο φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τους τέσσερις δράστες της δολοφονίας του 42χρονου στην Αράχωβα, εμφανίζεται και μια σειρά καρέ που αποτυπώνουν τις κινήσεις τους. Σε κάποια από αυτά φαίνεται ένα κόκκινο SUV, με το οποίο οι δράστες φέρονται να μετέβησαν στον Παρνασσό.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφίες του newsit.gr, δολοφόνησαν τον Γιάννη Λάλα σε πολυτελές σαλέ και στη συνέχεια έκαψαν το όχημα για να σβήσουν τα ίχνη τους.