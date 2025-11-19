Τζόκοβιτς: Το ξέφρενο γλέντι του Σέρβου τενίστα και ο χορός με τον Αργυρό

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνει κάθε στιγμή της παρουσίας του στην Ελλάδα, η οποία έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα του.

Η παρουσία του σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στα νότια προάστια και ο ξέφρενος χορός με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ζει τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα, κατέκτησε το τουρνουά Hellenic Championship στο Telekom Center και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, φτιάχνοντας ένα χλιδάτο σπίτι στα νότια προάστια. Ο λόγος για τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος φροντίζει να δείχνει την αγάπη του για την Ελλάδα και την ελληνική διασκέδαση σε κάθε ευκαιρία.

Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας έδωσε το “παρών” το βράδυ της Τρίτης (18/11/2025) στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του 91 Athens Riviera Members Club. Μαζί του και η γυναίκα του, Γιελένα Ρίστιτς, η οποία φρόντισε και αυτή να το… ρίξει έξω.

Ο Τζόκοβιτς ήταν, όπως είναι φυσικό, το πρόσωπο της βραδιάς, με σχεδόν όλους τους καλεσμένους να τον προσεγγίζουν για να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του.

Ο τραγουδιστής που ανέλαβε να διασκεδάσει τον κόσμο στην εκδήλωση ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος “τρέλανε” με τα τραγούδια του και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Ελεύθερος», ο Αργυρός και ο Τζόκοβιτς χόρεψαν μαζί συρτάκι, με το κοινό να ξεσηκώνεται και το βίντεο της στιγμής να γίνεται αμέσως viral.