Γιώργος Παπανδρέου: Ανάγκη άμεσης λήψης πρωτοβουλιών με στόχο τη μείωση του κόστους μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας

Με φόντο το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τις ολοένα δυσκολότερες μετακινήσεις των φοιτητών προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου κατέθεσε κοινοβουλευτική Ερώτηση, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση προσιτής και αξιοπρεπούς πρόσβασης στις σπουδές.

"Σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου η φοιτητική κοινότητα της Πάτρας δοκιμάζεται από το υψηλό κόστος διαβίωσης και οι μετακινήσεις προς το Πανεπιστήμιο έχουν μετατραπεί σε δυσβάσταχτο βάρος για χιλιάδες νέους, ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Α. Παπανδρέου, κατέθεσε από κοινού Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών, για ένα καίριας σημασίας ζήτημα, που αφορά τον πυρήνα της κοινωνικής ισότητας και της στήριξης της νέας γενιάς.

Την Ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευτές και υπεύθυνοι Κ.Τ.Ε. ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Χριστίνα Σταρακά και Ανδρέας Πουλάς, υπογραμμίζοντας συλλογικά την ανάγκη για άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής και προσιτή πρόσβαση φοιτητών της Πάτρας στις πανεπιστημιακές τους σχολές καθώς το συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά την μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη της Δυτικής Ελλάδας" αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης:

ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσης λήψης πρωτοβουλιών με στόχο τη μείωση του κόστους μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί,

Η Πάτρα είναι μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας μας, καθώς φιλοξενεί περισσότερους από 25.000 ενεργούς φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν ενεργά κύτταρα της πόλης, δίνοντας ζωή σε αυτήν, ενισχύοντας την τοπική αγορά και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, όμως, καλούνται να ξεπεράσουν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, ένα εκ των οποίων είναι αρκετά σημαντικό και αφορά το υψηλό κόστος μετακίνησης. Ως γνωστόν, στην Πάτρα έχουν έδρα δύο ιδρύματα, τα οποία βρίσκονται αρκετά μακριά από το αστικό κέντρο, στις δύο άκρες της πόλης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η καθημερινή μετακίνηση να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φοιτητικής ζωής.

Στην Πάτρα, η οικονομική επιβάρυνση για την αγορά εισιτηρίου μονής διαδρομής ανέρχεται στα 0,90€, ενώ η μηνιαία φοιτητική κάρτα για απεριόριστων διαδρομών του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών για την Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο κοστίζει 37,5 ευρώ, ποσό που δεν απέχει σημαντικά από το κόστος αγοράς εισιτηρίων μονής διαδρομής για ένα μήνα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τα υψηλά ενοίκια, δυσχεραίνει την καθημερινή ζωή των φοιτητών και επιβαρύνει τον φοιτητικό προϋπολογισμό έτι περαιτέρω.

Επιπροσθέτως, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια βρίσκεται στα ύψη και οι οικονομικές δυσκολίες για τις οικογένειες των φοιτητών συνεχώς αυξάνονται, η συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση λειτουργεί αποτρεπτικά για την καθημερινή φυσική παρουσία των φοιτητών στα τμήματά τους, υπονομεύοντας τη διαδικασία πρόσβασής τους σε απαραίτητες γνώσεις.

Σημειωτέον δε ότι, σε άλλες μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις πολύ ορθώς το κόστος της μηνιαίας φοιτητικής κάρτας είναι αρκετά πιο χαμηλό: Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανέρχεται στα 15 ευρώ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανέρχεται στα 20 ευρώ, στο Πολυτεχνείο Κρήτης ανέρχεται στα 20 ευρώ, στην Αθήνα ανέρχεται στα 13,5 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται στα 8 ευρώ.

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει οποιασδήποτε λόγος που να επιβάλει αυξημένο κόστος προς την Πανεπιστημιούπολη, συγκριτικά με άλλες περιοχές που κατατάσσονται στην Ζώνη Α’, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 7141/20.12.2023). Ειδικά δε, όταν υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη πληρότητα στα δρομολόγια, που υπό κανονικές συνθήκες θα επέβαλλε τη μεγαλύτερη μείωση τιμής, ακόμα και ως προς τα κόστη εισιτηρίων της Α’ ζώνης, που ανέρχονται σε 27,5€.

Δεδομένου ότι, σε άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε εφαρμογή πρωτοβουλίες μερικής επιδότησης των φοιτητικών μετακινήσεων μέσα από την ενεργοποίηση Περιφερειών.

Δεδομένου ότι, το υψηλό κόστος μετακίνησης, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαβίωσης, δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην καθημερινότητα πολλών φοιτητών.

Δεδομένου ότι, η πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να είναι προσιτή, δίκαιη και βιώσιμη.

Δεδομένου ότι, δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των φοιτητών, καθώς το υψηλό κόστος μετακίνησης από και προς τις σχολές τους, λειτουργεί αποτρεπτικά για την καθημερινή τους φυσική παρουσία με συνέπεια να επηρεάζεται δυσμενώς η συμμετοχή τους στη γνωστική διαδικασία.

Δεδομένου ότι, καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργείων σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τη μείωση του υψηλού κόστους μετακίνησης των φοιτητών, κατά τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές της χώρας.

Δεδομένου ότι, η Πολιτεία οφείλει να στέκεται αρωγός στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή των φοιτητών στην καθημερινή πανεπιστημιακή ζωή.

Δεδομένου ότι, το ζήτημα της μείωσης του κόστους της φοιτητικής κάρτας μετακίνησης δεν είναι απλώς οικονομικό, αλλά βαθιά κοινωνικό και εκπαιδευτικό.

Δεδομένου ότι, μετακίνηση με χαμηλό κόστος σημαίνει πραγματική πρόσβαση στη γνώση.

Δεδομένου ότι, τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών [απόφαση αρ. 384209/15.12.2023 (ΦΕΚ Β’ 7141/20.12.2023)].

Ενόψει των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεστε και πότε να εντάξετε την Πανεπιστημιούπολη Πατρών στην Α’ Ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τη συγκρίσιμη χιλιομετρική απόσταση της διαδρομής, με άλλες που εντάσσονται στη Ζώνη Α’ και αφετέρου, τη μεγάλη πληρότητα των δρομολογίων;

2. Σε ποιες επιπλέον πρωτοβουλίες προτίθεστε να προβείτε για τη μείωση του κόστους της φοιτητικής μηνιαίας κάρτας του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών, σε αντιστοιχία με ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των φοιτητών και να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση που καλούνται να υποστούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Α. Παπανδρέου

Στέφανος Παραστατίδης

Αναστάσιος Νικολαΐδης

Ανδρέας Πουλάς

Χριστίνα Σταρακά