Πάτρα-28ο Forum Ανάπτυξης: Εκδήλωση της ΠΟΜΙΔΑ και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ., στο ξενοδοχείο "MY WAY" - Με θέμα "Το Μέλλον της Ανάπτυξης, Κοινωνία, Ανθεκτικότητα & Ακίνητα"

Η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων νομού Αχαΐας προσκαλούν το κοινό να παρευρεθεί στην 28η Ετήσια συγκέντρωση-Ημερίδα των μελών τους, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 12 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο "MY WAY" των Πατρών, στο πλαίσιο του 28ου ετήσιου Πολυσυνεδρίου «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με τίτλο: «Το Μέλλον της Ανάπτυξης, Κοινωνία, Ανθεκτικότητα & Ακίνητα».

Θα συζητηθούν και τα εξής ειδικά θέματα:
o Τα νέα φορολογικά μέτρα για τα μισθώματα ακινήτων και την ακίνητη περιουσία.
o Τα μέτρα για ενθάρρυνση της προσφοράς κατοικιών για εκμίσθωση κύριας κατοικίας:
o Καθιέρωση «Πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών.
o Νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της διάρκειας της μίσθωσης.
o Υποχρεωτική τραπεζική καταβολή μισθωμάτων από 1.1.2026 και οι συνέπειες της.
o Επαγγελματικές μισθώσεις: Ο κίνδυνος από τις συνεχείς παρατάσεις του πλαφόν 3%.
o Νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα τουριστικά καταλύματα.
o Δημοτικά τέλη: Αναδρομική απαλλαγή κενών, αίτημα αυτόματης διακοπής χρέωσης κλπ..
o Κτηματολόγιο-Συμβόλαια: Οι πρόσφατες αλλαγές για τη διευκόλυνση των συναλλαγών.
o Πολεοδομική νομοθεσία, ΣτΕ-ΝΟΚ, εκτός σχεδίου δόμηση, οικόπεδα μικρών οικισμών.
o Επιδότηση δαπανών λειτουργικής & ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
o Απογραφή, επιθεώρηση, αναβάθμιση και καταχώριση ανελκυστήρων.
o Αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο: Ιδιόγραφες διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις κλπ.
o Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών μελών ΠΟΜΙΔΑ με έκπτωση 20% επί του ΕΝΦΙΑ.

*Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα ομιλήσουν οι:
-Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
-Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας-Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
-Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
-Βαγγέλης Καραχάλιος, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.
-Ελένη Κοντογεώργου, Πρόεδρος της Συντ. Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
-Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Ηλεκτρ. Μηχανολόγος, Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ-UIPI.
-Γιώργος Χριστόπουλος, Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης, Φορολογικός συνεργάτης ΠΟΜΙΔΑ.
-Αντώνης Μουζάκης, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ.
-Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος ΕΙΑΝΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ.
-Νίκος Παπάκος, Δικηγόρος Α.Π,. τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Πατρών, Μέλος Δ.Σ. ΕΙΑΝΑ.
-Νίκος Κεχαγιάογλου, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ.

*Τις εργασίες της εκδήλωσης θα διευθύνει o κ. Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI).

*Στo τέλος της εκδήλωσης θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας.

*H εκδήλωση θα αναμεταδοθεί live από τους ιστότοπους www.pomida.gr & www.forumanaptixis.gr

