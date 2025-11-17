Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών των Γυμνασίων Σαραβαλίου, Βραχναιΐκων και Γυμνασίου & Λυκείου Χαλανδρίτσας

Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Γυμνασίου Σαραβαλίου το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι μαθητές από τα τρία συμμετέχοντα σχολεία χόρεψαν και χάρηκαν σε μια υπέροχη πολιτιστική συνάντηση, γεμάτη κέφι, συνεργασία και σεβασμό στην παράδοση.

Η ατμόσφαιρα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από το Γυμνάσιο Σαραβαλίου, ήταν γιορτινή και ζεστή· οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό, ενώ οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μια μοναδική παράσταση που ανέδειξε το ταλέντο, την προσπάθεια και την ομαδικότητα των παιδιών. Όλοι πέρασαν υπέροχα, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν πολύτιμες εμπειρίες για τους μαθητές σε κοινωνικό, καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό επίπεδο.

Τονίζεται ιδιαίτερα πως οι μαθητές ωφελούνται σε όλους τους τομείς καθώς καλλιεργούν ομαδικότητα, συνεργατικότητα και σεβασμό, ενώ αναπτύσσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης, εκφράζονται δημιουργικά, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και γνωρίζουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και τις ρίζες τους, ενώ έρχονται σε επαφή με συνομηλίκους από άλλα σχολεία, χτίζοντας δεσμούς και νέες φιλίες.

Μετά τη σημερινή επιτυχημένη γιορτή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο σχολείο, όπου θα συναντηθούμε ξανά για να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι πολιτισμού και συνεργασίας, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Σαραβαλίου κ. Γιωτόπουλος Γιώργος ευχαριστεί δημοσίως θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ χορού ιδιαίτερα δε:

• τον Διευθυντή του Γυμνασίου Βραχναιΐκων κ. Παπαδημητρόπουλο Βασίλειο και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό χορών κ. Μπαρούνη Αριστέα,

• την Διευθύντρια του Γυμνασίου & Λυκειακών Τάξεων Χαλανδρίτσας κ. Καραβίτη Ειρήνη και την υπεύθυνη μαθήτρια διδασκαλίας χορών Παρασκευή Ταγκαλάκη,

• τις μαθήτριες Αθανασοπούλου Χριστέλλα και Γεωργαντζά Αθηνά, υπεύθυνες διδασκαλίας χορών του Γυμνασίου Σαραβαλίου,

για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της τόσο σημαντικής πολιτιστικής δράσης.