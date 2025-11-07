Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών από τα Γυμνάσια Σαραβαλίου, Βραχνεΐκων και Χαλανδρίτσας

Μαθητές τριών γυμνασίων ενώνουν δυνάμεις στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με στόχο την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η ανακοίνωση του Γυμνασίου Σαραβαλίου αναφέρει τα εξής:

Με στόχο την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής και παραδοσιακής ταυτότητας μας, διοργανώνεται κατά το σχολικό έτος 2025-2026 το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, σε συνεργασία με γειτονικά γυμνάσια της περιοχής μας. Έτσι, σε πρώτο χρόνο, το Γυμνάσιο Σαραβαλίου σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Βραχναιΐκων και το Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Χαλανδρίτσας οργανώνει την πρώτη συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου με ώρα προσέλευσης στις 17:30 στο χώρο του Γυμνασίου Σαραβαλίου.

Στόχος είναι τα χορευτικά των μαθητών να συναντηθούν πάλι κατά τη διάρκεια της χρονιάς στο Γυμνάσιο Βραχναιΐκων, κατόπιν στο Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Χαλανδρίτσας και η τελική εκδήλωση να λάβει χώρα στο Γυμνάσιο Οβρυάς.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να συνοψίσει, εμπλουτίσει και προωθήσει τις πολιτιστικές και παραδοσιακές αξίες, μέσα από τη συνεργασία μαθητών,

εκπαιδευτικών και σχολικών κοινοτήτων. Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, να καλλιεργήσει εκφραστικές, αισθητικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και να αξιοποιήσει τους σχολικούς χώρους ως ζωντανά κύτταρα πολιτισμού και σύνδεσης με την τοπική κοινωνία. Μέσα από τον παραδοσιακό χορό, τη μουσική και τη δημιουργική συμμετοχή, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις ρίζες τους, να συνεργαστούν με συνομηλίκους από διαφορετικά σχολεία και να βιώσουν την αξία της ομαδικότητας και της πολιτιστικής συνέχειας.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια γιορτή πολιτισμού, συνεργασίας και νεανικής δημιουργίας, προβάλλοντας τη ζωντανή παράδοση του τόπου μας μέσα από τα μάτια και τα βήματα των μαθητών.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Σαραβαλίου κ. Γιωτόπουλος Γιώργος ευχαριστεί:

-τον Διευθυντή του Γυμνασίου Βραχναιΐκων κ. Παπαδημητρόπουλο Βασίλειο και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό διδασκαλίας χορών και συνοδό κ. Μπαρούνη Αριστέα

-την Διευθύντρια του Γυμνασίου & Λυκειακές Τάξεις του Γυμνασίου Χαλανδρίτσας κ. Καραβίτη Ειρήνη, την υπεύθυνη μαθήτρια διδασκαλίας χορών Παρασκευή Ταγκαλάκη

-τον Διευθυντή του Γυμνασίου Οβρυάς κ. Θεοδώρου Χρήστο και τις εκπαιδευτικούς, υπεύθυνες για το χορευτικό κ. Χρονοπούλου Λίλα και κ. Σκρεμμύδα Νικολέτα και

-τις μαθήτριες Αθανασοπούλου Χριστέλλα και Γεωργαντζά Αθηνά, υπεύθυνες μαθήτριες για την διδασκαλία χορών του Γυμνασίου Σαραβαλίου για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συνεργασία τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.