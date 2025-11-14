Η συγγραφέας Αργυρώ Μαργαρίτη στην Πάτρα

Οι εκδόσεις Ψυχογιός προσκαλούν το Πατρινό βιβλιόφιλο κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου της συγγραφέως Αργυρώς Μαργαρίτη με τίτλο: "Μαστοιχειώ. Το δάκρυ του σκίνου". Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 19/11/2025 και ώρα 19:00 μμ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων ''Κωστής Παλαμάς'' στην οδό Κορίνθου 241, στην Πάτρα.

Την εκδήλωση υποστηρίζει το βιβλιοπωλείο Γωνιά του βιβλίου της οικογένειας Παπαχρίστου (Αγ. Νικολάου 32, Πάτρα).

Στη βιβλιοπαρουσίαση συμμετέχουν οι:

Νόπη Γραικούση, συγγραφέας, ραδιοφωνική παραγωγός.

Εύη Στεργιοπούλου, φιλόλογος.

Γιάννης Καραμάνος, τραγουδιστής.

Νοέλα Ντούρρο, ηθοποιός.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

Ένα ταξίδι το βιβλίο αυτό, σε καιρούς που τα καράβια χτίζονταν στα καρνάγια, οι άνεμοι φουσκώναν τα πανιά τους και η Χιος έστελνε μυρωδιές από μαστίχι και κιτρολέμονα ν’ αρωματίζουν το νερό το αλμυρό. Κι η Μαστοιχειώ, η αγελούδα που ζει στον κορμό του σκίνου και τρέφεται από το δάκρυ του, ξεγελιέται κι αφήνει να τη δέσουν ακρόπρωρο στο πειρατικό μπρίκι. Γιατί ο έρωτας, ρήγας και βασιλές, αλώνει τις αισθήσεις, ξεγελά με τα χάδια του, κουρσεύει κι αιχμαλωτίζει, αφού έτσι κάνει πάντα.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα Ιωνία, διατηρώντας τρυφερές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι, πέρα από την οικογένεια, η γραφή και οι σπουδές ήταν τροφή και τρόπος επιβίωσης. Σπούδασα γαλλική και ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανα μεταπτυχιακό στη Σορβόνη, γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο της Μπεσανσόν, Ιστορία της Τέχνης στο Γαλλικό Ινστιτούτο και συμμετείχα στα διεθνή προγράμματα Lingua. Μεγάλη μου αγάπη το σχολείο, εργάστηκα στο Νυχτερινό Αχαρνών, στο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων και τα τρία τελευταία χρόνια στο Ελληνικό Σχολείο των Βρυξελλών. Έχω εκδώσει έξι βιβλία, έχω γράψει σενάρια για τρία ντοκιμαντέρ, καθώς και τηλεοπτικά σενάρια. Επειδή λατρεύω να είμαι μαθήτρια, τώρα παρακολουθώ μαθήματα συγγραφής θεατρικών έργων, έχοντας κερδίσει ένα βραβείο για ένα μικρό μονόπρακτο.

*Από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα βιβλία της είναι "Η Ράφτρα" (εκδόσεις Ψυχογιός").

Η Αργυρώ Μαργαρίτη πέρα από συγγραφέας είναι και επιμελήτρια εκδόσεων.