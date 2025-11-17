« Ντεκαντανς»: Ο Jeremy μιλά στο thebest για τη νέα παράσταση stand-up comedy

Ντεκαντάνς λέγεται η νέα παράσταση stand-up comedy του Jeremy που έρχεται αυτή την Πέμπτη στην Πάτρα στο θέατρο act για μια μοναδική παράσταση. To thebest.gr μίλησε με τον Jeremy για την συγκεκριμένη παράσταση και για το stand-up comedy.

Πότε ξεκίνησες το stand-up comedy;

Το 2012 με 2013 ξεκίνησα να κάνω κωμικά βίντεο στο YouTube. Την ίδια περίοδο ασχολήθηκα και με το stand-up comedy και είναι δυο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες.

Γιατί η παράσταση ονομάζεται « Ντεκαντανς»;

Είναι ένας τίτλος που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που ζούμε σχεδόν σε όλους τους τομείς σήμερα. Όλα γύρω μας παρακμάζουν. Εκτός από τα κομμωτήρια. Εκεί υπάρχει άνθηση γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας. Πλέον στην γειτονιά μου έχει περισσότερα κομμωτήρια παρά καφετέριες. Μερικά κομμωτήρια λειτουργούν πλέον και ως mall έχει μέσα υποκαταστήματα.

Παρόλα αυτά όμως η παράσταση έχει αστεία που κινούνται γύρω από δικά μου βιώματα και παρατηρήσεις που αφορούν ανθρώπινες συμπεριφορές είτε δικές μου είτε ανθρώπων γύρω μου είτε των ανθρώπων στα κομμωτήρια. Κάποιες φορές μου κάνουν εντύπωση περιπτώσεις που βλέπω ότι υπάρχει αδικία ή αλαζονεία και με έναν κωμικό τρόπο τα αποτυπώνω στα κείμενα μου. Αλλά μιλάω και για συναισθήματα που ζούμε καθημερινά όλοι μας όπως η πλήξη, η ντροπή, για πράγματα που με ενθουσιάζουν ή που θεωρώ χαζά βρίσκοντας μέσα σε αυτά το όποιο χιούμορ κουβαλάνε και το κουβαλάω ύστερα εγώ με τη σειρά μου στη σκηνή.