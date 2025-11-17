« Ντεκαντανς»: Ο Jeremy μιλά στο thebest για τη νέα παράσταση stand-up comedy

Ανεβαίνει στο Act την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου
Ντεκαντάνς λέγεται η νέα παράσταση stand-up comedy του Jeremy που έρχεται αυτή την Πέμπτη στην Πάτρα στο θέατρο act για μια μοναδική παράσταση. To thebest.gr μίλησε με τον Jeremy για την συγκεκριμένη παράσταση και για το stand-up comedy.
Πότε ξεκίνησες το stand-up comedy;
Το 2012 με 2013 ξεκίνησα να κάνω κωμικά βίντεο στο YouTube. Την ίδια περίοδο ασχολήθηκα και με το stand-up comedy και είναι δυο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες.
Γιατί η παράσταση ονομάζεται « Ντεκαντανς»;
Είναι ένας τίτλος που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που ζούμε σχεδόν σε όλους τους τομείς σήμερα. Όλα γύρω μας παρακμάζουν. Εκτός από τα κομμωτήρια. Εκεί υπάρχει άνθηση γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας. Πλέον στην γειτονιά μου έχει περισσότερα κομμωτήρια παρά καφετέριες. Μερικά κομμωτήρια λειτουργούν πλέον και ως mall έχει μέσα υποκαταστήματα.
Παρόλα αυτά όμως η παράσταση έχει αστεία που κινούνται γύρω από δικά μου βιώματα και παρατηρήσεις που αφορούν ανθρώπινες συμπεριφορές είτε δικές μου είτε ανθρώπων γύρω μου είτε των ανθρώπων στα κομμωτήρια. Κάποιες φορές μου κάνουν εντύπωση περιπτώσεις που βλέπω ότι υπάρχει αδικία ή αλαζονεία και με έναν κωμικό τρόπο τα αποτυπώνω στα κείμενα μου. Αλλά μιλάω και για συναισθήματα που ζούμε καθημερινά όλοι μας όπως η πλήξη, η ντροπή, για πράγματα που με ενθουσιάζουν ή που θεωρώ χαζά βρίσκοντας μέσα σε αυτά το όποιο χιούμορ κουβαλάνε και το κουβαλάω ύστερα εγώ με τη σειρά μου στη σκηνή.
Λαμβάνεις feedback στις παραστάσεις;
Συνήθως μου λένε τις τους άρεσε και μου προτείνουν και θέματα που θέλουν να καταπιαστώ.
Οι ακόλουθοι αγαπούν τον Jeremy σαν persona, αγαπούν το περιεχόμενο της θεματολογίας ή τον τρόπο σας και τον συλλογισμό σας;
Νομίζω ότι αγαπούν το κούρεμα μου. Πλάκα πλάκα και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο γενικά. Τι λέμε τόση ώρα άλλωστε;
Πάντως στο υπόλοιπο μέρος του κοινού που δεν λαμβάνει υπόψιν το κούρεμα σου, όποιο θέμα και αν επιλέξεις, αν το προσεγγίσεις με πρωτοτυπία και μια νέα οπτική, ενώ παράλληλα σε κάνει και να γελάς θεωρώ ότι λειτουργεί καλά σε μια παράσταση. Είναι και θέμα ταύτισης όμως. Κατά πόσο αντιλαμβάνεται ο θεατής τον τρόπο σκέψης σου.
Αρκετοί stand-up comedians κάνουν πλέον τηλεόραση. Θα βλέπατε τον εαυτό σας να μεταπηδάει στην τηλεοραση με δίκη του εκπομπή;
Η τηλεόραση έχει σίγουρα ενδιαφέρον και εφόσον παρουσιαστεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνω κάτι που να έχει τη δική μου ταυτότητα θα το εξερευνούσα.
Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα;
Συνεχίζω το tour της solo παράστασης μου γράφοντας νέο υλικό και ταυτόχρονα υλοποιώ και τις εκπομπές μου στο Jeremyology που είναι το νέο κανάλι μου στο YouTube.
