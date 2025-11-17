Back to Top
Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχονται καταιγίδες το επόμενο διήμερο - Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Αύριο και μεθαύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται το επόμενο διήμερο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ -η οποία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Ειδήσεις