Δένδιας, Κεραμέως, Δημητριάδης και πολλοί βουλευτές στο «καζάνι» του Σταυρού Παπασωτηρίου στη Φλώρινα

Παραμένουν σε… ρυθμούς σύσφιξης σχέσεων οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Φλώρινα, όπου έδωσαν δυναμικό «παρών» στο παραδοσιακό καζάνι που διοργάνωσε ο βουλευτής Σταύρος Παπασωτηρίου.

Στο γλέντι βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος νωρίτερα είχε επισκεφθεί την έδρα του 1ου Συντάγματος Πεζικού. Την πρόσκληση του κ. Παπασωτηρίου αποδέχθηκε και ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, ενώ "παρών" ήταν και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης.

Στη «γαλάζια» συγκέντρωση της Φλώρινας συμμετείχαν επίσης η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και η πρώην γραμματέας Μαρία Συρεγγέλα. Απευθείας από το Βερολίνο προσήλθε και ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις του ελληνογερμανικού think tank διαλόγου που συνδιοργάνωσαν το Delphi Economic Forum και το Ινστιτούτο SWP.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Στράτος Σιμόπουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Φώντας Μπαραλιάκος, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Μαρία Αντωνίου, Στάθης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Γιώργος, Θόδωρος Καράογλου, Χρήστος Καπετάνος, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Ζεμπίλης, Φάνης Παπάς και Σπύρος Κουλκουδίνας.

Παρούσα ήταν και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και ο πρώην αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Γιάννης Φυτόπουλος, σε μια εκδήλωση που εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες κομματικές συναντήσεις της περιόδου.





