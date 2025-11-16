Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι

Ένα λεωφορείο που μετέφερε μαθητές προς εκπαιδευτικό κέντρο της Ναυπάκτου, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αύλακα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Στο σημείο βρέθηκε γερανός, προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια απεγκλωβισμού του οχήματος και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το nafpaktianews.gr, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί