Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι μάχες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Πλούσιο σε μπάσκετ, αλλά και σε ποδόσφαιρο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 να συνεχίζουν δυναμικά.

Από τις αναμετρήσεις των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2026 ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα στην Ιταλία και τη Νορβηγία που θα μεταδοθεί στις 21:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime αλλά και εκείνες της Αλβανίας με την Αγγλία (19:00, Nova Sports Prime) και της Πορτογαλίας με την Αρμενία (16:00, Nova Sports Prime).

Δράση έχουμε και στη Super League 2, καθώς στις 14:00 ο Αστέρας Τρίπολης Β' υποδέχεται τον πρωτοπόρο του Βορείου Ομίλου, Ηρακλή. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action24.

Αναφορικά με το Μπάσκετ, η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Αρχικά στις 13:00 ο Ηρακλής θα υποδεχθεί στο «Ιβανώφειο» τον Κολοσσό Ρόδου (ΕΡΤ2), ενώ λίγο αργότερα στις 16:00 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Πάτρα για να αντιμετωπίσει τον Προμηθέα (ΕΡΤ2). Τέλος, στις 18:15 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη με στόχο να διευρύνει το σερί θετικών αποτελεσμάτων (ΕΡΤ2).

Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη (13:30, Cosmote Sport 4), η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Έροκσπορ (19:30, Cosmote Sport 8) και στις 20:00 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» τη Μπασκόνια (Cosmote Sport 4).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας

Αναντολού Εφές - Μπαχτσασεχίρ (12:00, Cosmote Sport 4)

Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου (13:00, ΕΡΤ2)

Βαλένθια - Τενερίφη (13:30, Cosmote Sport 4)

Αστέρας Τρίπολης Β' - Ηρακλής (14:00, Action24)

Προμηθέας - Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ2)

Πορτογαλία - Αρμενία (16:00 Nova Sports Prime)

Ουγγαρία - Ιρλανδία (16:00, Nova Sports Start)

Παναθηναϊκός - Άρης (18:15, ΕΡΤ2)

Αλβανία - Αγγλία (19:00, Nova Sports Prime)

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία (19:00, Nova Sports 1)

Σερβία - Λετονία (19:00, Nova Sports 2)

Ουκρανία - Ισλανδία (19:00, Nova Sports Start)

Έροκσπορ - Φενέρμπαχτσε (19:30, Cosmote Sport 8)

Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια (20:00, Cosmote Sport 4)

Ιταλία - Νορβηγία (21:45, Nova Sports Prime)

πηγή: gazzetta