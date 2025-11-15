Grand Hotel - spoiler: Ο Ρήγας φυλακίζει την Αλίκη

Η αγωνία κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια του «Grand Hotel», του ΑΝΤ1, καθώς έρχονται ανατρεπτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel», που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, από τη στιγμή που ο Πέτρος ξύπνησε το μόνο πράγμα που θέλει είναι να μιλήσει με την Αλίκη. Ανυπομονεί να πάει να τη συναντήσει και να της εξηγήσει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μοιραία βραδιά. Η Σμαρούλα όμως, ζητάει τη βοήθεια του Χρόνη, προκειμένου να αποτρέψει τον Πέτρο από το να επικοινωνήσει μαζί της.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Μαρίνας, καλεί στο «Grand Hotel» και ζητάει να μιλήσει με την Αλίκη. Όμως μάταια. Κι ενώ ο νεαρός δεν σταματάει να την σκέφτεται την Αλίκη, εκείνη ανυποψίαστη έρχεται πιο κοντά με τον Άρη που καταρρακωμένος της εκμυστηρεύεται πώς σκοτώθηκε ο αδερφός του από δικό του λάθος. Αμέσως μετά το φιλί του με την Αλίκη, ο Άρης συνειδητοποιεί ότι ο έρωτάς του γι’ αυτήν δεν έχει κανένα μέλλον, καθώς αισθάνεται ότι προδίδει τον φίλο του, αλλά και βάζει την Αλίκη σε κίνδυνο. Έτσι λοιπόν, αποφασίζει να φύγει για πάντα από το «Grand Hotel», αφήνοντας ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Λίγο αργότερα, η Φρίντα ανακαλύπτει το γράμμα του Άρη, την ίδια στιγμή που η Αλίκη λαμβάνει ένα μήνυμα πιστεύοντας ότι είναι από εκείνον.

Παράλληλα καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη ο Χρόνης. Ο τελευταίος εξηγεί στον Πέτρο πως δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να επιστρέψει στο «Grand Hotel», καθώς κινδυνεύει. Ο νεαρός όμως δεν ακούει τίποτα. Τότε ο Χρόνης αποκαλύπτει αλήθειες στον Πέτρο, προειδοποιώντας τον ότι η επιστροφή του στην Αθήνα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βάλει την Αλίκη σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Εν τω μεταξύ, ο Ρήγας είναι σίγουρος πως η Αλίκη έχει εραστή και την ακολουθεί παντού. Κάποια στιγμή οι δυο τους συγκρούονται έντονα και λίγο αργότερα η κοπέλα εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω της ένα ύποπτο σημείωμα. Η εξαφάνισή της ανησυχεί και κινητοποιεί τους πάντες: πρόκειται για άλλη μια απαγωγή ή το έσκασε με τον Άρη που είναι κι εκείνος εξαφανισμένος;

Η Αλίκη βρίσκεται φυλακισμένη και ουρλιάζει για βοήθεια. Μόνο που εκεί που την έχει βάλει ο Ρήγας δεν πρόκειται να την ακούσει ποτέ κανείς. Εκείνος εμφανίζεται απειλητικός και της λέει πως αν δεν του αποκαλύψει ποιος είναι ο νέος της εραστής, δεν πρόκειται να την αφήσει να βγει ποτέ από εκεί μέσα. Από την άλλη η Κυβέλη, διαλυμένη ψυχολογικά, προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες από τον Ρήγα για να βρει την κόρη της… Ένα γράμμα που παραλαμβάνει την επόμενη μέρα, δήθεν, από την Αλίκη την καθησυχάζει και θολώνει τα νερά. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Πέτρος καταφέρνει να περπατήσει και ετοιμάζεται να φύγει κρυφά για να πάει κοντά στην αγαπημένη του. Την ίδια ώρα, η Φρίντα και ο Νικόλας βλέπουν ότι δεν λείπει τίποτα από την ντουλάπα της Αλίκης και συνειδητοποιούν ότι σίγουρα κάτι της έχει κάνει ο Ρήγας. Ο Νικόλας, τρελαμένος, με ένα όπλο στο χέρι, πάει να βρει τον Ρήγα και τον απειλεί.