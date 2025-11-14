Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών ΚΚΕ και ΚΝΕ: Κάλεσμα για την πορεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

"Το Πολυτεχνείο ζει!

Στην πάλη για την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου!

Στους αγώνες ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ!

Τα συνθήματα «Έξω οι ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ» είναι πιο επίκαιρα από ποτέ! Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου συνεχίζει να συγκινεί ως σύμβολο νέων αγώνων και ανυπακοής στα σχέδια της καπιταλιστικής εξουσίας. Η 7χρονη δικτατορία υπηρέτησε με τον βούρδουλα τους στόχους της καπιταλιστικής εξουσίας και των διεθνών της συμμάχων, των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις στη διαμόρφωση ενός πανελλαδικά συντονισμένου κινήματος της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, φτωχών αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με αιτήματα ενάντια στον κοινό τους εχθρό: Το καπιταλιστικό σύστημα.

Τιμή στην αντιδικτατορική πάλη του λαού αποτελεί σήμερα η πάλη για την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου, η πάλη για όλα τα σύγχρονα δικαιώματα της νεολαίας και του λαού, για τις λαϊκές ελευθερίες, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της Ελλάδας. Η πάλη για το δίκιο του λαού σημαίνει πάλη για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, την εργατική εξουσία, την οικονομία που παύει να λειτουργεί με κριτήριο τα κέρδη των λίγων, αλλά σχεδιάζεται και αναπτύσσεται για να ικανοποιούνται οι σύγχρονες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες.

Όλοι και όλες στην αντιιμπεριαλιστική πορεία για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη στις 5:30 μμ.

Η προσυγκέντρωση των Κομματικών Οργανώσεων Αχαΐας και Πανεπιστημίου του ΚΚΕ έχει οριστεί στις 5:00 μμ στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αράτου.

Οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και το Παράρτημα Πάτρας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) θα καταθέσουν στεφάνι στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών (οδός Κορίνθου) και στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας την Κυριακή στις 6:00 μμ."