Η απάντηση της Κατερίνας Σολωμού στο εξώδικο Δημητριάδη για τις παρακολουθήσεις

Απάντηση στο εξώδικο που όπως αναφέρει έλαβε από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, δίνει με ανακοίνωσή της η Κατερίνα Σολωμού.

Οπως δηλώνει" Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης μου απέστειλε εξώδικο, στο οποίο χαρακτηρίζει ως συκοφαντική την πολιτική κριτική που άσκησα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, απειλώντας μάλιστα με προσφυγή στην Δικαιοσύνη σε περίπτωση που δεν ανασκευάσω.

Η απάντησή που οφείλω στον κ. Δημητριάδη πρώτα από όλα ως πολίτης και μετά ως πολιτικό πρόσωπο είναι αυτονόητη: Για μένα είναι θέμα δημοκρατίας και πολιτικής ευθύνης να εκφράζω την πολιτική μου άποψη ελεύθερα και ανεμπόδιστα, πιστεύω δε ακράδαντα ότι το ίδιο ισχύει και για την ελληνική Δικαιοσύνη.

Όσο για την φράση που ο κ. Δημητριάδης θεωρεί προσβλητική («Όπως έχει αποδεχθεί, οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μέγαρο Μαξίμου και τον εξ απορρήτων συνεργάτη του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη») είναι πρόδηλο ότι αποτελεί την πολιτική μου εκτίμηση και κριτική, η οποία στηρίζεται σε μια πληθώρα στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις παρακολουθήσεις στη χώρα μας. Ο ίδιος ο κ. Δημητριάδης, δια της παραιτήσεως (κατ’ άλλους απομακρύνσεώς του) από το Μέγαρο Μαξίμου αναδέχθηκε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη για όσα έγιναν επί των ημερών του, όταν ο ίδιος είχε την άμεση πολιτική εποπτεία της ΕΥΠ και της σχετικής αλυσίδας ενημέρωσης. Μιας ΕΥΠ, η οποία και σήμερα αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ να ενημερώσει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους της παρακολούθησής του, κάτι που θα έπρεπε πρώτα από όλα να ενοχλεί και τον ίδιο τον κ. Δημητριάδη".

Και η ανακοίνωση καταλήγει:

"Το πολιτικό συμπέρασμα ότι οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του κ. Δημητριάδη δεν είναι μόνο δικό μου, αλλά της συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού λαού. Και αυτή είναι μια κρίση που είμαι έτοιμη να υπερασπιστώ οπουδήποτε επιθυμεί ο κ. Δημητριάδης".