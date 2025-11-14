Ακαδημία των Σπορ: Διπλές εκτός έδρας μάχες για τα τμήματα χάντμπολ την Κυριακή

Για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ η ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ θα αντιμετωπίσει ως φιλοξενούμενη την Κυριακή στις 2:00 μ.μ. στο γήπεδο Σ.Ε.Φ. (Μπαλόνι) την ομάδα του Ο.Σ.Φ. Ολυμπιακού Πειραιώς.

Η πατρινή ομάδα θα παρουσιαστεί στο γήπεδο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μιας και οι τραυματισμοί των αθλητριών Μ. Λούη, Α. Τσινιά, Δ. Παπανικολάου και Δ. Ρώση δεν θα επιτρέψουν στην προπονήτριας Βάσω Βουκελάτου να έχουν την καλύτερη δυνατή σύνδεση στον αγώνα.

Η ανδρική ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την τρίτη αγωνιστική πρωταθλήματος της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών την Κυριακή στις 3:30 μ.μ.στον Ασπρόπυργο και στο κλειστό γυμναστήριο Γεώργιος Τσόκας θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα της πόλης ΑΣΟΔ Ασπροπύργου.

Η ομάδα του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου και οι αθλητές του φιλοδοξούν στο να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα και να πραγματοποιήσουν το 3 Χ 3 νίκες στο φετινό πρωτάθλημα.