Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

Δείτε τις αναρτήσεις Καραχάλιου - Χαρακτηρίζει «ανισόρροπη» την ιδέα του Πάνου Καμμένου - «Θα καταλάβει η Μαρία την καμμένη πλεκτάνη» αναρωτιέται

Σε μπαράζ αναρτήσεων κατά του Πάνου Καμμένου προχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο Νίκος Καραχάλιος αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πρώην υπουργός ήθελε «να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ και η Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού) να το συγχωνεύσει με ΤΟ ΚΥΜΑ» κάνοντας λόγο για «ανισόρροπη ιδέα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πάνος Καμμένος προωθούσε στο πλαίσιο αυτό «σε ρόλο Αντιπροέδρου(!!) άλλη σεβαστή κυρία...». «Τα έκανε όλα μπάχαλο! Κρίμα. Χαοτικός. Ασεβής» συμπληρώνει για τον πρώην υπουργό.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΚΑΝΕΛ=<br>ΚΥΜΑ+ΑΝΕΛ!!!<br>Αυτό είναι <br>both fake news<br>+παλαβομαρες<br>Αυτή ήταν συμβολικά <br>η ανισόρροπη ιδέα<br>του Πάνου!<br>Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ<br>+η Μαρία<br>να το συγχωνεύσει<br>με ΤΟ ΚΥΜΑ<br>+σε ρόλο Αντιπροεδρου(!!)<br>άλλη σεβαστή κυρια..<br>Τα έκανε όλα μπάχαλο!<br>Κριμα<br>Χαοτικός<br>Ασεβης+?</p>— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025

Συνεχίζοντας, δε, την επίθεσή του, ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζει πως ο Πάνος Καμμένος όταν «όταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη "συγχώνευση" εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας+Αντώνη» αναρωτώμενος «πουλάει υπηρεσία στον Μητσοτάκη γιατί έχει μείνει πολιτικά άστεγος? Επιτίθεται στον Σαμαρά κατ'εντολή ή αυτόκλητα? Είδομεν».

Κατά την εκτίμησή του - με αφορμή και τις βαριές κουβέντες του Πάνου Καμμένου για τον Αντώνη Σαμαρά - «το μόνο που καταφέρνουν με τις -ακρίτες-ανιστόρητες-χυδαίες (η υβριστική αναφορά στον Άντωνη+μάλιστα μετά από την απώλεια (σ.σ. της κόρης του πρώην πρωθυπουργού) ήταν εκτός κάθε ορίου) μυθοπλαστικές επιθέσεις τους» είναι να «φουντώνουν ΤΟ ΚΥΜΑ». «Θα καταλάβει η Μαρία την καμμένη πλεκτάνη. Εμείς την περιμένουμε» γράφει ο Νίκος Καραχάλιος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Υγ.Το μόνο πάντως<br>που καταφέρνουν με τις -ακρίτες<br>-ανιστορητες<br>-χυδαιες<br>(η υβριστικη αναφορα στον Αντωνη+μαλιστα μετα από την απωλεια ηταν εκτός κάθε οριου) -μυθοπλαστικες <br>επιθέσεις τους είναι<br>1.Φουντώνουν ΤΟ ΚΥΜΑ<br>2.Θα καταλάβει η Μαρια την καμμένη πλεκτάνη<br>Εμείς την περιμενουμε</p>— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Νίκος Καραχάλιος ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις δημόσιες αντιπαραθέσεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών εξαπέλυσε αιχμές κατά του Πάνου Καμμένου, κατηγορώντας τον για «ροπή προς τη μυθολογία» και υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του πρώην υπουργού στην υπόθεση «ανέτρεψε πλήρως τις ισορροπίες». Ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στο «Βεργίνα TV» για τον πρώην υπουργό Άμυνας, υποστήριξε ότι ο Πάνος Καμμένος έχει «μια ροπή προς τη μυθολογία», σημειώνοντας πως αυτό μπορεί να είναι ευχάριστο στην κοινωνική ζωή, αλλά επικίνδυνο στην πολιτική. «Ο Πάνος έχει μια ροπή προς τη μυθολογία. Πού είναι ευχάριστη όταν κάνεις κοινωνικά παρέα, αλλά όταν μπλέκεις τη μυθολογία με την πολιτική μπορούν να τιναχτούν πράγματα στον αέρα και όχι μόνο τρένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, όλα γύρισαν ανάποδα».

Καραχάλιος για Καμμένο: Έχει μια ροπή προς την μυθολογία.Η σχέση Καμμένου-Καρυστιανού και πώς την επηρεάζει. #Τεμπη #ΠΟΛΙΤΙΚΗ #ΝΕΑ