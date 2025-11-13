Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για το μονταρισμένο βίντεο- Αρνείται να καταβάλει αποζημίωση

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για το επεισόδιο της εκπομπής Panorama, στο οποίο είχαν μονταριστεί τμήματα της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, αλλά απέρριψε τα αιτήματά του για αποζημίωση.

Παράλληλα, το BBC ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδώσει ξανά το ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance?» σε καμία από τις πλατφόρμες του.

Εκπρόσωπος του BBC επιβεβαίωσε ότι οι δικηγόροι του δικτύου έστειλαν επιστολή στην νομική ομάδα του προέδρου Τραμπ σε απάντηση σε επιστολή που έλαβαν την Κυριακή.

Προ ημερών η πλευρά του Τραμπ είχαν απειλήσει το BBC με αγωγή ύψους για 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ως αποζημίωση, εκτός αν το δίκτυο ανακαλούσε, ζητούσε συγγνώμη και αποζημίωνε τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το BBC έλαβε την επιστολή από τους δικηγόρους του Τραμπ την Κυριακή με την οποία ζητά «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ, συγγνώμη και «κατάλληλη αποζημίωση του Προέδρου Τραμπ για τη ζημιά που προκλήθηκε». Έθετε ως καταληκτική προθεσμία την Παρασκευή στις 22:00 GMT (00:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα) για να απαντήσει ο οργανισμός.

Μόλις σήμερα, η Daily Telegraph αποκάλυψε και δεύτερο παρόμοια επεξεργασμένο βίντεο που μεταδόθηκε από την εκπομπή Newsnight το 2022.

Πρόκειται για δύο από τις κεντρικές ειδησεογραφικές εκπομπές του BBC.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, έστειλε προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο, στην οποία ξεκαθάρισε στον πρόεδρο Τραμπ ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο οργανισμός λυπούνται για την επεξεργασία της ομιλίας του προέδρου από ττις 6 Ιανουαρίου 2021, η οποία προβλήθηκε στο πρόγραμμα.