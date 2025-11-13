Πάτρα: Συζήτηση στο Σκαγιοπούλειο για τη θέση του βιβλίου στην επιχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι εκδόσεις Το Δόντι διοργανώνουν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, ώρα 11:30 π.μ. στο Σκαγιοπούλειο Κέντρο Πατρών στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο Συγγραφέας, ο Εκδότης και η Μηχανή» για τη θέση και το μέλλον του βιβλίου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στόχος είναι να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει η νέα εποχή: από τα πνευματικά δικαιώματα και τη δημιουργία πρωτότυπων έργων, μέχρι τον ρόλο του ανθρώπου στη λογοτεχνική και εκδοτική παραγωγή του μέλλοντος.

Θα συμμετάσχουν οι:

- Νίκος Μπακουνάκης, πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου & Πολιτισμού

- Κώστας Δαρδανός, εκδότης, πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου

- Κώστας Κατσουλάρης, πρόεδρος Εταιρείας Συγγραφέων

- Λαμπρινή Κουζέλη, κριτικός βιβλίου, δημοσιογράφος

- Φαίδων Κυδωνιάτης, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών.

Θα συντονίσει ο υπεύθυνος των εκδόσεων Το Δόντι, Ανδρέας Τσιλίρας.

Στον διάλογο που θα ακολουθήσει έχουν κληθεί να συμμετάσχουν συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμοι, στελέχη της αγοράς του βιβλίου και της πληροφορικής, καθώς και επιστήμονες των συναφών επιστημονικών πεδίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τριήμερου φόρουμ Language_Tech Patras που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά φέτος στην Πάτρα από 14-16 Νοεμβρίου 2025 με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική στον κλάδο των γλωσσικών υπηρεσιών.

*Το Language_Tech Patras είναι ένα τριήμερο πολυθεματικών δράσεων που διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία RIMA και τη μεταφραστική εταιρεία Rhyme&Reason. Εστιάζει στις νέες τάσεις στα γλωσσικά επαγγέλματα (μεταφραστές, διερμηνείς, φιλόλογοι, γλωσσολόγοι, συγγραφείς, κειμενογράφοι, εκδότες) και τη σύνδεσή τους με την πληροφορική και τις ραγδαίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η πραγματοποίησή του γίνεται με τη συνδιοργάνωση της Ειδίκευση Γλωσσολογίας Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και τη συνεργασία, μεταξύ άλλων, των φορέων: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ινστιτούτο Γκαίτε, Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα.