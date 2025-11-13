ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Κλεοπάτρα Βίγλα στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη

Η Κλεοπάτρα Βίγλα συμπορεύεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, η Κλεοπάτρα Βίγλα έχει εργαστεί επί πολλά χρόνια σε σχολεία της Πάτρας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού από το Διδασκαλείο Ιωαννίνων, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας σε αναλφάβητους ενήλικες και Ρομά, ενώ έχει λάβει μέρος σε προγράμματα διδασκαλίας επί καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Η Κλεοπάτρα Βίγλα υπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία πιστά, από τα μαθητικά της χρόνια, ως μέλος της ΜΑΚΙ, και στη συνέχεια ως μέλος της ΟΝΝΕΔ, της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, και τώρα του κόμματος.

Αιτιολογώντας την στήριξή της στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνά, σε δήλωσή της, η Κλεοπάτρα Βίγλα αναφέρει τα εξής:

«Με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση του Αντώνη Κουνάβη να είμαι στο πλευρό του, θέτοντας υποψηφιότητα για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας.

Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη, γιατί είναι ένας άνθρωπος με συνέπεια, ήθος και αποδεδειγμένη προσφορά στη Νέα Δημοκρατία και στην κοινωνία της Αχαΐας. Όπως απέδειξε με το έργο του, ξέρει να ακούει, να συνεργάζεται και να εμπνέει με το παράδειγμά του.

Σε μια εποχή που η παράταξή μας χρειάζεται ενότητα, ανανέωση και αποφασιστικότητα, ο Αντώνης Κουνάβης είναι η πιο καθαρή επιλογή για να συνεχίσουμε να προχωρούμε μπροστά, με πίστη στις αξίες της παράταξης μας και με αγάπη για τον τόπο μας.

Μόνο με τον Αντώνη Κουνάβη η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας θα εξακολουθήσει να είναι σημείο αναφοράς, ανοιχτή, δραστήρια και ουσιαστικά κοντά στους πολίτες»".