Ρόδος: Άγνωστοι «γάζωσαν» με 14 σφαίρες σπίτι επιχειρηματία - Άφησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο ως «μήνυμα»

Σε κλίμα έντασης ξύπνησε η τοπική κοινωνία της Ρόδου, αφού σπίτι γνωστού επιχειρηματία βρέθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στο στόχαστρο αγνώστων, οι οποίοι πυροβόλησαν με 14 σφαίρες τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού.

Σαν «προειδοποιητικό μήνυμα», επίσης, φαίνεται να άφησαν στην είσοδο του σπιτιού ένα μαύρο στεφάνι.

Το περιστατικό στη Ρόδο, συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, στο σπίτι επιχειρηματία, ιδιοκτήτη εστιατορίων και καφέ μπαρ και οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, οι σφαίρες χτύπησαν την μπαλκονόπορτα σαλονιού και την μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο ως μήνυμα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ενέργεια προειδοποιητικού χαρακτήρα με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί για να μαζέψει η αστυνομία τα απαραίτητα στοιχεία δίνοντας έμφαση στα σημεία πυροβολισμού στις μπαλκονόπορτες και στο αντικείμενο που τοποθετήθηκε στην είσοδο.

Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός ή κάποια παράπλευρη απώλεια από τους πυροβολισμούς, όμως η ανησυχία αυξάνεται καθώς είναι πολύ πιθανό οι δράστες να «ξαναχτυπήσουν» σε λίγο καιρό.