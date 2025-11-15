Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για το πώς θα είναι ο καιρός τον μήνα των Χριστουγέννων - Τι δείχνουν τα μοντέλα

Μία πρώτη εκτίμηση για το πώς θα κυλήσει μετεωρολογικά ο μήνας των Χριστουγέννων, ο Δεκέμβριος, κάνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, υπογραμμίζει ωστόσο ότι πρόκειται για τελευταίες ενημερώσεις εποχικών μοντέλων που αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη, καθώς είναι αρκετά νωρίς.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τα στοιχεία δείχνουν υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, αλλά και λίγο περισσότερες βροχές σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

"Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες...Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων..."

Καλημέρα!

Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον γαι τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα : για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!