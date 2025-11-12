Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στις 13 Δεκεμβρίου οι εκδηλώσεις για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα

Οι εκδηλώσεις Μνήμης για τα 82 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα που είχε γίνει στις 13 Δεκεμβρίου 1943 από τα Γερμανικά στρατεύματα Κατοχής, ξεκινούν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στην Κάτω Ζαχλωρού και θα κορυφωθούν τo Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στη Μαρτυρική και ιστορική Πόλη των Καλαβρύτων με την τέλεση του μνημοσύνου για τους Καλαβρυτινούς Μάρτυρες που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές στις 13 Δεκεμβρίου 1943.

Στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου θα παραστεί στα Καλάβρυτα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας ύστερα από επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Συνολικά όπως διαβάσαμε στο www.kalavrytanews.com, θα γίνουν 27 εκδηλώσεις σε Κάτω Ζαχλωρού, Σκεπαστό, Βραχνί - Σούβαρδο, Καλάβρυτα, Κερπινή, Ρωγούς, Μέγα Σπήλαιο, Αθήνα, Πριόλιθο, Αγία Λαύρα και Κλειτορία.

Τίτλος των φετινών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρύτων είναι «Μέρες Μνήμης». Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στην ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας όπου φυλάσσεται και το Λάβαρο της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821.

Στην Κάτω Ζαχλωρού, στις 21 Νοεμβρίου 2025 το πρόγραμμα είναι το εξής:

Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου

Ώρα 09.00 π.μ.: Τέλεση μνημοσύνου για τους Εκτελεσθέντες, στις 8 Δεκεμβρίου 1943, από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής, κατοίκους των χωριών Άνω και Κάτω Ζαχλωρούς.

Μνημείο Εκτελεσθέντων Ώρα 10.00 π.μ.

- Επιμνημόσυνη δέηση

- Ομιλία

- Προσκλητήριο πεσόντων

- Κατάθεση στεφάνων

- Σιγή ενός λεπτού

- Εθνικός Ύμνος.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και τον Σύλλογο Φίλων Οδοντωτού Διακοπτού & Καλαβρύτων.

Θα ακολουθήσει εκδήλωση το Σάββατο 29-11-2025 στο Σκεπαστό Καλαβρύτων.

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα

Ώρα 09.00 π.μ.: Τέλεση μνημοσύνου για τα θύματα του βομβαρδισμού από τα Γερμανικά στούκας του χωριού Σκεπαστού, στις 29 Νοεμβρίου 1943.

Μνημείο Εκτελεσθέντων Ώρα 10.00 π.μ.

- Επιμνημόσυνη δέηση

- Ομιλία

- Προσκλητήριο πεσόντων

- Κατάθεση στεφάνων

- Σιγή ενός λεπτού

- Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού.

Σάββατο 6-12-2025

ΒΡΑΧΝΙ - ΣΟΥΒΑΡΔΟ

Μνημείο Εκτελεσθέντων Ώρα 10.00 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση για τους Εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 10 Δεκεμβρίου 1943, στα χωριά Βραχνί και Σούβαρδο.

- Προσκλητήριο πεσόντων

- Κατάθεση στεφάνων

- Σιγή ενός λεπτού

- Εθνικός Ύμνος

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Αγροτικό Σύνδεσμο Βραχναίων.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Αρχοντικό Παλαιολογίνας Ώρα 19.30 μ.μ.: «Από το Σκοτάδι στο Φως: Αντικείμενα και Μνήμες του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος». Έκθεση του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο).

Κυριακή 7-12

Εκδηλώσεις μνήμης και απότισης φόρου τιμής στους ομαδικά Εκτελεσθέντες των χωριών Κερπινής και Ρωγών, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Δεκεμβρίου 1943. Τέλεση μνημοσύνων στους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Κερπινής και Αγίας Βαρβάρας Ρωγών.

ΚΕΡΠΙΝΗ

Μνημείο Εκτελεσθέντων

Ώρα 10.00 π.μ.

- Επιμνημόσυνη δέηση

- Ομιλία

- Προσκλητήριο πεσόντων

- Κατάθεση στεφάνων

- Σιγή ενός λεπτού

- Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

ΡΩΓΟΙ

Μνημείο Εκτελεσθέντων Ώρα 10.30 π.μ.

- Επιμνημόσυνη δέηση

- Ομιλία

- Προσκλητήριο πεσόντων

- Κατάθεση στεφάνων

- Σιγή ενός λεπτού

- Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Κερπινής και Ρωγών.

Επίσης την Κυριακή 7-12 στην ιστορική Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, ώρα 11.00 π.μ. θα ψαλεί Επιμνημόσυνη δέηση για τους Εκτελεσθέντες στις 8 Δεκεμβρίου 1943 από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής Μοναχούς και επισκέπτες της Μονής.

- Προσκλητήριο πεσόντων

- Κατάθεση στεφάνων

- Σιγή ενός λεπτού

- Εθνικός Ύμνος.

