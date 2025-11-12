9ο Γυμνάσιο Πατρών: "Το Σχολείο μου στην διαδρομή του χρόνου"

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' τάξης του 9ου Γυμνασίου Πάτρας στο πλαίσιο του μαθήματος της τοπικής Ιστορίας πραγματοποίησαν δράση με θέμα «Το σχολείο μου στην διαδρομή του χρόνου».

Το κτίριο του 9ου Γυμνασίου, όπως αναφέρει η κ. Σεβαστή Σημαντήρη σε εργασία της, είναι γεμάτο μνήμες:

"Στην Πάτρα υπάρχει ένα κτίριο φορτισμένο από μνήμες. Σήμερα περνώντας απέξω τίποτα δεν προδιαθέτει τον περαστικό να σταματήσει και ν’ αναλογιστεί το παρελθόν και το παρόν. Κι όμως, ακούγονται φωνές και ήχοι, όχι μόνο σημερινοί, αλλά πρέπει να στηθείς, για να τους ακούσεις! Στο κέντρο της πόλης, τρία τετράγωνα από τη θάλασσα, πάνω από την πλατεία Όλγας περνά παράλληλα με την παραλία η σημερινή οδός Κορίνθου, δρόμος που, όταν τον ακολουθήσεις, θα σε βγάλει έξω από την πόλη και θα σε οδηγήσει στην Κόρινθο. Εκεί, στο τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Κορίνθου, Κολοκοτρώνη, Κανακάρη και Αράτου, στην καρδιά του τετραγώνου, βρίσκεται το κτίριο που θα μας απασχολήσει, το οποίο έχει είσοδο στην Κορίνθου αλλά και στην παράλληλη οδό, την Κανακάρη."

Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να πάρουν συνέντευξη από δύο συμπολίτες μας, οι οποίοι υπήρξαν φοιτητές όταν το κτίριο λειτουργούσε ως παράρτημα του Πανεπιστημίου και συμμετείχαν ενεργά στη φοιτητική εξέγερση ενάντια στη χούντα.

Ο κ. Αλέξης Αλετράς, ομότιμος καθηγητής Βιοχημείας, και ο κ. Γιώργος Βασιλακόπουλος, φυσικός και ενεργό μέλος της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ, μίλησαν στους μαθητές για τις εμπειρίες τους και απάντησαν στις ερωτήσεις τους. Συγκινημένοι που βρέθηκαν ξανά στο χώρο όπου έζησαν τόσο σημαντικά γεγονότα στα φοιτητικά τους χρόνια, τόνισαν στους μαθητές ότι το ταξίδι για καλύτερη εκπαίδευση συνεχίζεται.

Η δράση αυτή έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν, να κατανοήσουν τη σημασία της μνήμης και να εκτιμήσουν το ρόλο του σχολείου ως ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης τους.