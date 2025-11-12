Πάτρα: Συνεχίζονται τά «Πρωτοκλήτεια» - Συγκίνηση στη συναυλία «Εις πολλά έτη Δέσποτα»

Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος αναφέρθηκε στη μεγάλη ευλογία του Θεού να διακονεί στην πόλη του μαρτυρίου του Αποστόλου Ἀνδρέου & να υπηρετεί τον Ιερό Κλήρο & τον περιούσιο λαό των Πατρών
Η συναυλία με τον τίτλο «Εἰς πολλά ἒτη Δέσποτα» όπου συμμετείχαν πέντε χορωδίες τῶν Πατρῶν, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Δευτέρα 10.11.2025 στον ιστορικό και εμβληματικό Ιερό Ναό της Παντανάσσης στην οδό Αλ. Υψηλάντου, στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοκλητείων και ήταν αφιερωμένη, στα 20 έτη της Αρχιερατείας του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου που συμπληρώθηκαν το 2025.
Τό καταπληκτικό πρόγραμμα παρουσίασαν:
1. Ἡ τετράφωνος Ἀνδρική χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παντανάσσης (Γ.Ν. Τριάντης), ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Θεοδώρου Χαλκιοπούλου.
2. Ἡ χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς» ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Χαραλάμπους Θεοτοκάτου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν.
3. Χορός ψαλτικῆς «ΚΛΕΙΔΑ», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Δημητρίου Γαλάνη, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Πατρῶν καί Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
4. Βυζαντινός χορός Πολυφωνικῆς, ὑπό τήν διεύθυνση, τοῦ Ἂρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Μεγάλης τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν και
5. Ἡ χορωδία Belcantes, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος Πατρῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κ. Ἓλενας Δρουκοπούλου.
Την παρουσίαση έκανε, κατά τρόπον ἀριστοτεχνικόν, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, αιδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὃτι ἡ συναυλία ἀφιερώθηκε στόν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 20 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην Πατρῶν Χειροτονίας καί Ἐνθρονίσεως του. Μίλησε μέ θερμά λόγια γιά τόν Ἱεράρχη τῆς Πατραϊκῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, παρουσίασε τό ἒργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας κατά τήν εἰκοσαετία πού πέρασε καί εὐχήθηκε ἀπό καρδίας υϊικῶς τά δέοντα, στόν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρῶν.
Την καλοοργανωμένη εκδήλωση έκλεισε ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, ο ὁποῖος μέ θερμά καί συγκινητικά λόγια, ἀνεφέρθη στόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα καί στόν Ἱερό Χρυσόστομο, πρός τιμήν τῶν ὁποίων ἀπεδόθησαν οἱ ὓμνοι, μίλησε γιά τήν διαρρεύσασαν εἰκοσαετία στήν Ἱερά καί Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, στήν μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά διακονῇ στήν πόλη τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί στήν μεγάλη δωρεά νά ὑπηρετῇ τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν περιούσιο Λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Τόνισε δέ τό πνεῦμα, ἑνότητος, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί συνεργασίας, τό ὁποῖο διακατέχει τίς καρδιές καί ἐμπνέει τίς σχέσεις, Μητροπολίτου, Ἱεροῦ Κλήρου, Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων, τοπικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ, πρός δόξαν Θεοῦ, σωτηρίαν ψυχῶν καί ἀνάδειξη τοῦ πνευματικοῦ, ἱστορικοῦ καί πολιτιστικοῦ πλούτου καί τῆς κληρονομιᾶς γενικώτερα τῆς πόλεως τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί παρεκάλεσε νά ἐργάζωνται ἃπαντες Κλῆρος καί Λαός μέ αὐτό τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐν Αὐτῷ ἐνότητος καί συμπνοίας.
Τέλος ο κ.κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε ὃλους Κληρικούς καί Λαϊκούς καί ἐξέφρασε τήν ἀπό βάθους ψυχῆς του εὐγνωμοσύνη γιά τήν ἀγάπη, τόν σεβασμό καί τήν σύμπνοια, τόσα χρόνια γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν πρόοδο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί γενικώτερου ἒργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος μας γενικότερα.
