Αγγελόκαστρο: Έπεσαν τα ζώα από το φορτηγό στο δρόμο και συνελήφθησαν δύο άνδρες για παραβίαση των μέτρων για την Ευλογιά

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελόκαστρου, από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου Ιωαννίνων, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, της παραβίασης απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της επικίνδυνης οδήγησης καθώς και της τέλεσης επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, ανακοινώνει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου Ιωαννίνων μετέβησαν στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελόκαστρου όπου εντόπισαν έξι αμνοερίφια, που έπεσαν στο οδόστρωμα από ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό όχημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος

πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος.

Παράλληλα οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν στον τόπο του συμβάντος τον ιδιοκτήτη των ζώων και ένα ακόμα άνδρα, οδηγό του φορτηγού

οχήματος, που είχαν αναλάβει την μεταφορά των ζώων σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος ιδιόκτητης είχε αναθέσει στον οδηγό τη μεταφορά των ζώων σε σταυλική εγκατάσταση

σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κατά παράβαση σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ ο τελευταίος δεν είχε λάβει τα

απαραίτητα μέτρα για τη μεταφορά των ζώων.

Τα αμνοερίφια μεταφέρονταν κατά παράβαση σχετικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την πρόληψη της διασποράς του νοσήματος της ευλογιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου και ενημερώθηκε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας.