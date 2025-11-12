Βασιλική Μιλλούση: Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

Ένα περιστατικό που συνέβη στον κήπο του σπιτιού της περιέγραψε η Βασιλική Μιλλούση με βίντεό της στο TikTok, εκφράζοντας την αναστάτωσή της.

Σύμφωνα με την αθλήτρια, κάποιοι ανήλικοι πέταξαν πέτρες στον χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια και τον σκύλο της.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα, κοτρώνες τεράστιες», ανέφερε η Βασιλική Μιλλούση.