Βασιλική Μιλλούση: Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

«Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο; Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται» , δήλωσε η αθλήτρια σε βίντεο στο TikTok
Ένα περιστατικό που συνέβη στον κήπο του σπιτιού της περιέγραψε η Βασιλική Μιλλούση με βίντεό της στο TikTok, εκφράζοντας την αναστάτωσή της.
Σύμφωνα με την αθλήτρια, κάποιοι ανήλικοι πέταξαν πέτρες στον χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια και τον σκύλο της.
«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα, κοτρώνες τεράστιες», ανέφερε η Βασιλική Μιλλούση.
Στη συνέχεια, εξέφρασε την ανησυχία της, εξηγώντας πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο, αφού όποιος περνούσε από το σημείο θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί. «Με το που το βλέπω φωνάζω "τι κάνετε;" και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Αν με χτυπούσε θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;».
Η αθλήτρια συνέχισε, εκφράζοντας την απορία και την αγανάκτησή της για τη συμπεριφορά των παιδιών: «Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν μπετό, τεράστιες. Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο».
