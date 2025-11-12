Στα βήματα της Μπιάνκα Σενσόρι η 21χρονη αδελφή της, Αντζελίνα

Στα βήματα που «περπατάει» η μεγαλύτερη αδελφή της φαίνεται ότι βαδίζει η Αντζελίνα Σενσόρι.

Η 21χρονη αδερφή της Μπιάνκα Σενσόρι το απόγευμα της Δευτέρας ανέβασε ένα σέξι βίντεο στο Instagram φορώντας ένα διαφανές φόρεμα Mirror Palais κάνοντας lipsync σε ένα remix του DJ Khaled.

To φόρεμα ήταν αρκούντως αποκαλυπτικό κρύβοντας τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες.