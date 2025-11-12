Back to Top
Μπιάνκα Σενσόρι
Στα βήματα της Μπιάνκα Σενσόρι η 21χρονη αδελφή της, Αντζελίνα

Στα βήματα της Μπιάνκα Σενσόρι η 21χρονη...

Πόζαρε με ένα αρκούντως αποκαλυπτικό φόρεμα που έκρυβε τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες

Στα βήματα που «περπατάει» η μεγαλύτερη αδελφή της φαίνεται ότι βαδίζει η Αντζελίνα Σενσόρι.

Η 21χρονη αδερφή της Μπιάνκα Σενσόρι το απόγευμα της Δευτέρας ανέβασε ένα σέξι βίντεο στο Instagram φορώντας ένα διαφανές φόρεμα Mirror Palais κάνοντας lipsync σε ένα remix του DJ Khaled.

To φόρεμα ήταν αρκούντως αποκαλυπτικό κρύβοντας τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες.

«Χαίρομαι πολύ που ασχολείσαι με το μόντελινγκ. Το περίμενα, δεν είναι έτοιμοι!» σχολίασε ένας follower.

«Πώς νιώθεις που είσαι τόσο καυτή;» αναρωτήθηκε ένας δεύτερος με έναν τρίτο να υπερθεματίζει γράφοντας «είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στο Instagram»

Spotlight