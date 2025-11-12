Δάφνη Καραβοκύρη: Είχα φτάσει 39 κιλά και όταν τα πήρα πάλι με έκαναν στην άκρη

Για τη μάχη της με τη νευρική ανορεξία μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Κίτσου στο «The 2Night Show», όπου η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση της με το σώμα και τα κιλά της.

Στον απόηχο της εξομολόγησης που έκανε η Μαρία Κίτσου στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, η Δάφνη Καραβοκύρη έκανε κι εκείνη μία προσωπική αναφορά στον δικό της αγώνα με τα κιλά, καθώς στο παρελθόν πάλευε με τη νευρική ανορεξία.

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος από τη συνέντευξη της ηθοποιού, η παρουσιάστρια του «Real View» μίλησε στην εκπομπή του Open για το δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της, εξηγώντας πως είχε φτάσει 39 κιλά.

«Πολλές γυναίκες και άντρες έχουμε την τάση να το παίζουμε άτρωτοι, ότι δεν μας επηρεάζουν τα σχόλια. Μόλις παραδεχτούμε ένα συναίσθημα που μας έχει πληγώσει, νιώθουμε λιγότεροι. Είναι σαν να σου καταστρέφει κάτι από την πανοπλία σου. Έχω βρεθεί στην όλη κατάσταση των κιλών κι είναι φρικτό συναίσθημα», είπε αρχικά.

Μάλιστα, η Δάφνη Καραβοκύρη εξήγησε πως όταν στη συνέχεια, κατάφερε να πάρει ξανά κιλά, πολλά παιδιά από το σχολείο της την έκαναν στην άκρη:

«Εγώ, όταν έχασα τα κιλά που νοσηλεύτηκα, όταν τα πήρα μετά και ήταν λογικό να τα πάρω, γιατί τα 39 κιλά δεν ήταν φυσιολογικά για έναν ενήλικα, τα άλλα παιδιά στο σχολείο με έκαναν στην άκρη επειδή είχα πάρει κιλά», δήλωσε.