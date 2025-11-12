Αντρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το τρυφερό φιλί κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους, ο Ανδρέας Γεωργίου και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, ταξίδεψαν στο Παρίσι για λίγες μέρες χαλάρωσης και ρομαντισμού.

Το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράστηκε με τους followers τους όμορφες στιγμές από την πόλη του φωτός, με highlight ένα ιδιαίτερο δείπνο στον Πύργο του Άιφελ.

Η Σιμώνη Χριστοδούλου μάλιστα είχε αποκαλύψει στο Πρωινό του ANT1 πώς της έκανε πρόταση γάμου ο Αντρέας Γεωργίου, ο οποίος όπως ανέφερε δεν είχε στο μυαλό του το θέμα του γάμου, αλλά η πρόταση ήρθε σε ένα ταξίδι τους στην Αμερική, μέσα στο Central Park. «Τελικά καθίσαμε σε κάτι βραχάκια στη λίμνη κι εκεί που τραβούσα ένα βίντεο, βλέπω να βγαίνει από την κάμερα ένα δαχτυλίδι και λέω, “αποκλείεται”», αποκάλυψε η ίδια, μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα.

Στις πρόσφατες μάλιστα αναρτήσεις τους στο Instagram, το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι, με ιδιαίτερη έμφαση στο τρυφερό φιλί κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, κλείνοντας για άλλη μια φορά ιδανικά το κεφάλαιο των πρώτων μηνών ως γονείς.