Τζόκερ κλήρωση 2987: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου η κλήρωση Τζόκερ.
Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 2987), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 16, 8, 35, 39, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 4.
Δυτική Αχαΐα: Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία με το 3χρονο αγοράκι- Έπεσε από τη μάντρα μαζί με ενήλικα, ο οποίος τραυματίστηκε και συνελήφθη
Νοσοκομείο Ρίου: Περιστέρια τρώνε μέσα από τα πιάτα ασθενών
Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr