Πανελλήνια πρωτιά για το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Universities Night Run 2025!

Μια σπουδαία πανελλήνια διάκριση σημείωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών, κατακτώντας την 1η Θέση στον αγώνα δρόμου Universities Night Run Opap 2025, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας – Ο Αυθεντικός.

Ο φοιτητής Κωνσταντίνος Βεδουράς, του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, σημείωσε εξαιρετική επίδοση με χρόνο 15’14’’, κατακτώντας την 1η θέση ανάμεσα σε περισσότερους από 2.200 συνολικά συμμετέχοντες με πάνω από 15 Ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετείχαν από την Αθήνα και την ελληνική περιφέρεια. Ο Κωνσταντίνος, που σπουδάζει στο 3ο έτος και κατάγεται από την Κέρκυρα, κέρδισε μια μεγάλη πανελλήνια νίκη και το Κύπελλο Πρωταθλητή της διοργάνωσης!

Σημαντικές επιδόσεις σημείωσαν επίσης:

-Θεόδωρος Βλάχος, φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών – 8η θέση, χρόνος 16’04’’

-Ιωάννης Ανεστόπουλος, φοιτητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών – 11η θέση, χρόνος 16’35’’

-Νικόλαος Λαζινός, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών – 21η θέση, χρόνος 17’41’’

-Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών – 26η θέση, χρόνος 18’25’’

"Η συμμετοχή των 85 μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο Universities Night Run 2025 (Φοιτητές/τριες και Προσωπικό), υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών με την κάλυψη της πλήρους συμμετοχής (full pack) των συμμετεχόντων, καθώς και τη μεταφορά τους από και προς την Αθήνα. Την όλη διοργάνωση συντόνισε το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, κα Ελένη Αλμπάνη.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει συστηματικά στη φοιτητική ευεξία και τη φυσική δραστηριότητα, ενισχύοντας ετησίως τη συμμετοχή φοιτητών, φοιτητριών και προσωπικού σε πλήθος αθλητικών δράσεων.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, εσωτερικές και εξωτερικές, στο Campus της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο, συγκαταλέγονται στις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες στην Ελλάδα.

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών συγχαίρουν θερμά τον Κωνσταντίνο Βεδουρά και όλους τους φοιτητές, φοιτήτριες και προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών που συμμετείχαν και τίμησαν το Πανεπιστήμιο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και τις επιδόσεις τους.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό, αποδεικνύοντας πως η αριστεία και η προσπάθεια δεν περιορίζονται μόνο στα αμφιθέατρα, αλλά και στα στάδια!" αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.