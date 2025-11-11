Ο Δήμος Πατρέων στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία

Με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, συναντήθηκαν το πρωί της Τρίτης 12/11 στο Δημαρχείο, ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, Δημήτρης Μπάκος και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, Δημήτρης Γούλας, ο Πρόεδρος του ΑΣΠΠΑΜΑ (Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας) Χάρης Πύργας και η Ταμίας του Συλλόγου, Ανδριάνα Αντωνακοπούλου, με θέμα την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Συζήτησαν για τον χώρο που παραχωρήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για Κέντρο Αιμοδοσίας στην πόλη μας, αλλά και για εναλλακτικές λύσεις, εφόσον δεν προχωρήσει η δημιουργία του Κέντρου, στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο Δήμος Πατρέων συνεχίζει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την εθελοντική αιμοδοσία, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το αίμα σώζει ζωές και γι αυτό καλούμε τον Πατραϊκό λαό να προσφέρει αίμα, γι’ αυτούς που το έχουν ανάγκη.