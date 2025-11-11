Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σήμερα στην Αθήνα

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να ικανοποιηθούν μια σειρά από αιτήματα όπως η καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Παράλληλα επισημαίνεται πως οι αγροτικοί σύλλογοι και οι συνεταιρισμοί από ολόκληρη τη χώρα συμμετέχουν στη κινητοποίηση που οργανώνεται υπό την αιγίδα της ΕΘΕΑΣ και που θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (έδρα του ΥπΑΑΤ), ενώ η προσυγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11 π.μ. στην πλατεία Καραϊσκάκη.«Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΘΕΑΣ

Επίσης επισημαίνεται πως στη σημερινή κινητοποίηση θα λάβουν μέρος και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου, Α.Σ. Σητείας Λασιθίου, Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου και Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου Χανίων, οι οποίοι σε σχετικό κάλεσμα επισημαίνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζουν την πανελλαδική τους αντίδραση και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία. Σταθμός θα αποτελέσει η πανελλαδική σύσκεψη, η οποία έχει αποφασιστεί από την Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοέμβρη στις 12 μ. στη Νίκαια Λάρισας.

Τι επιδιώκουν οι εκπρόσωποι των αγροτών

Οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να επιδιώξουν συναντήσεις με την ηγεσία του ΥπΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να παρουσιάσουν τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου και να παραδώσουν το ψήφισμα της κινητοποίησης.