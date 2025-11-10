Γερμανία: Μόλις το 18% των πολιτών υποστηρίζει επανεκλογή του Φρίντριχ Μερτς

Back to Top
Μόλις το 18% των Γερμανών θα υποστήριζε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε πιθανή προσπάθεια επανεκλογής του, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του RTL, το 73% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα ενέκρινε ενδεχόμενη υποψηφιότητα του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), το 41% των 1.002 πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση τάσσεται κατά ενδεχόμενης προσπάθειας του Μερτς να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στην καγκελαρία, έναντι 47% που θα την επικροτούσε.

Σε ό,τι αφορά την ηλικία του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος αύριο Τρίτη θα γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια, το 52% των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν καλύτερα αν ο καγκελάριος της Γερμανίας ήταν νεότερος.

