Πάτρα: Ημερίδα διοργανώνει η Καρναβαλική Ακαδημία

Η Καρναβαλική Ακαδημία Πάτρας , αφουγκραζόμενη την ανάγκη αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού των λειτουργιών του θεσμού, διοργανώνει την Ημερίδα με τίτλο: «Πίσω από τη Μάσκα: Η Διοικητική Πορεία του Πατρινού Καρναβαλιού. Χθες - Σήμερα - Αύριο;». Η Ημερίδα όπου συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρας, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 17.00 - 21.00.

Το Πατρινό Καρναβάλι, ο μακροβιότερος και πλέον εμβληματικός πολιτιστικός θεσμός της πόλης, επιστρέφει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου μέσα από μια ημερίδα αφιερωμένη στην οργανωτική του πορεία, τη σύγχρονη διοικητική του πραγματικότητα και το μέλλον του στον 21ο αιώνα. Σε μια περίοδο που οι κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία, η συζήτηση γύρω από το Πατρινό Καρναβάλι αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως πεδίο συμμετοχής, συλλογικής έκφρασης, δημιουργικής ανάπτυξης και διαφύλαξης της παράδοσης σε συνάρτηση με την οικονομική, κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη του θεσμού και του τόπου.

Η εκδήλωση επιχειρεί να φωτίσει κρίσιμα ερωτήματα όπως:

Πού τελειώνει η αυθόρμητη λαϊκή έκφραση και πού αρχίζει ο θεσμικός πολιτισμός και η πολιτιστική πολιτική;

Πως σχετίζονται τα μέρη του Πατρινού Καρναβαλιού – οι πολίτες που το ζουν, το δημιουργούν και το εξελίσσουν και οι φορείς που το διαχειρίζονται και το εκπροσωπούν;

Και ποιο μπορεί να είναι το νέο διοικητικό και πολιτιστικό μοντέλο που θα ενώσει αυτές τις δυνάμεις, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα, την αυθεντικότητα και τη συλλογική ταυτότητα του θεσμού στο μέλλον;

Στόχος της Ημερίδας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι η δημιουργία μιας “τράπεζας προτάσεων” με ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες ιδέες για τη διοίκηση, τη χρηματοδότηση και την εξέλιξη του θεσμού.

Στην Ημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας και ενεργά μέλη της καρναβαλικής κοινότητας, προσφέροντας μια πολυδιάστατη θεώρηση της πορείας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

Από τον Αυθορμητισμό στη Θεσμοθέτηση – σημαντικοί σταθμοί διαμόρφωσης.

Ο ρόλος του διοικητικού φορέα σήμερα – στρατηγική, συμμετοχή, βιωσιμότητα.

Σύγχρονα Παραδείγματα Πολιτιστικών Θεσμών – πολιτιστική διαχείριση, ρόλος χρηματοδοτήσεων και συνέργειες.

Προς ένα Νέο Μοντέλο Διοίκησης – προτάσεις και εργαλεία πολιτιστικής βιωσιμότητας.

Η Ημερίδα θα ολοκληρωθεί με ανοιχτό διάλογο μεταξύ φορέων, διοικήσεων, ομάδων, ομιλητών και κοινού με θέμα: «Η επόμενη ημέρα του Πατρινού Καρναβαλιού».

Με την πρόσκληση αυτή η Καρναβαλική Ακαδημία Πάτρας φιλοδοξεί να θέσει την αφετηρία ενός διαρκούς διαλόγου γύρω από το παρόν και το μέλλον του Πατρινού Καρναβαλιού, συνδέοντας την γιορτή με τη σύγχρονη πολιτιστική διαχείριση.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα προκύψουν από τις εισηγήσεις και τον δημόσιο διάλογο θα καταγραφούν και θα δημοσιευτούν με στόχο να αποτελέσουν εργαλείο αναφοράς και προγραμματισμού για τη μελλοντική διοίκηση και ανάπτυξη του θεσμού.